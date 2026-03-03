Jeff Bezos i Lauren Sánchez preuzimaju ključnu ulogu na zabavi godine

Uz Jeffa Bezosa i Lauren Sánchez, večer će predvoditi i zvjezdani tim supredsjedatelja – Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams i Anna Wintour – što jasno pokazuje koliko se Met Gala oslanja na simboličnu moć pop kulture. Tema ovogodišnje večeri, ‘Costume Art’, s dress codom ‘Fashion Is Art’, naglašava vezu između mode i muzejske umjetnosti, a upravo će je Bezos i Sánchez financijski pogurati kao glavni privatni pokrovitelji.

Ovogodišnja Met Gala održat će se 4. svibnja , a pratit će je velika izložba ‘Costume Art’ koja se otvara 10. svibnja u stalnim galerijama Kostimografskog odjela Metropolitena. Kustos Andrew Bolton najavio je postav koji spaja umjetnička djela – od slika i skulptura do muzealnih artefakata – s povijesnim i suvremenim kreacijama iz modne arhive, čime se moda doslovno izlaže kao umjetničko djelo. Izložba će biti moguća upravo zahvaljujući izdašnoj donaciji Jeffa Bezosa i Lauren Sánchez , uz dodatnu podršku Saint Laurenta i Condé Nasta.

Iako su se Bezos i Sánchez već ranije pojavili na Met Gali i preuzeli ulogu glavnih sponzora, ovo je prvi put da su formalno imenovani počasnim supredsjedateljima večeri. Ta titula u pravilu dolazi s istaknutom pozicijom na vrhu stepenica Metropolitena i u protokolu događanja, čime se par dodatno pozicionira kao dio uskog kruga najutjecajnijih gostiju. Njihova sve bliža veza s Annom Wintour počela je još 2023., kada je Sánchez dobila laskav profil u Vogueu, a kulminirala je digitalnom naslovnicom povodom glamuroznog vjenčanja para u Veneciji 2025. godine.

Bojkot i pitanja o moći

Otkako je objavljeno da upravo Bezos i Sánchez stoje iza većine troškova Met Gale i prateće izložbe, društvene mreže ne prestaju brujati o (ne)primjerenosti ovakvog sponzorstva. Bezosovi kritičari prozivaju zbog golema bogatstva i utjecaja Amazona, ali i zbog toga što modni svijet – koji se sve češće poziva na održivost i transparentnost – rado prihvaća njegov novac. Dio fanova Met Gale otišao je korak dalje i najavio bojkot ovogodišnjeg izdanja, uz optužbe da se u službenim najavama pokušalo ‘prikrivati’ koliko je par stvarno financijski uključen.

Anna Wintour na kritike odgovara otvoreno, ističući Lauren Sánchez kao ‘veliku ljubiteljicu kostima i, očito, mode’ te naglašavajući njezinu velikodušnost prema Costume Instituteu. Wintour pritom podsjeća da je Met Gala prije svega humanitarna večer za prikupljanje sredstava, a da snažni privatni pokrovitelji omogućuju ambiciozne izložbe poput ‘Costume Art’. U pozadini se, naravno, nastavljaju šuškanja o Bezosovim ambicijama prema modnim i medijskim kućama poput Condé Nasta, iako o potencijalnim akvizicijama zasad nema konkretnih potvrda.