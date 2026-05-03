Vittoria je i bez Lea glavna zvijezda: Talijanska manekenka osvajila Bezosovu zabavu i Met Galu

Na ovom događanju Vittoria Ceretti se pojavila u skladu s reputacijom jedne od najtraženijih manekenki svoje generacije : minimalizam, savršen kroj i stav žene koja je potpuno sigurna u ono što nosi . Odjenula je provokativnu crnu, gotovo potpuno prozirnu haljinu s potpisom Chanelova, ispod koje su se nazirale tek visokorezane gaćice - grudnjak je svjesno preskočila .

Gornji dio naglašava duboki V-izrez, dok donji dio prelazi u dramatične volane koji prate liniju tijela i dodatno ističu njezinu vitku figuru . Look je zaokružila opuštenim valovima u kosi, suptilnim make-upom i malom crnom clutch torbicom. Unatoč glamuroznom izdanju, pažnju je privukla i činjenica da je stigla bez pratnje te, po dojmu nekih prisutnih, vidno bezvoljna.

Tek je u ožujku Ceretti prvi put progovorila o svojoj ljubavi prema filmskoj zvijezdi, otkrivši francuskom Vogueu: 'Čim ste u vezi s nekim tko je popularniji od vas, postajete 'djevojka od' ili 'dečko od', svejedno je. I to može biti jako iritantno', priznala je tada.

Podsjetimo, ona i Leonardo DiCaprio već su nekoliko puta posjetili Jeffa Bezosa i Lauren Sanchez na njihovoj jahti, a par je bio pozvan i na njihovo vjenčanje u Veneciji u lipnju 2025. godine.