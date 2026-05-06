VRUĆA SNIMKA IZ 1978.

Zbog ovog videa 'gore mreže': Pogledajte izdanje golišavog Čole za kojim su žene gubile glavu

D.A.M.

06.05.2026 u 11:16

Zdravko Čolić
Zdravko Čolić Izvor: Cropix / Autor: Cropix arhiva
Bionic
Reading

Nakon gotovo pola stoljeća, iz prašnjavih arhiva isplivala je snimka koja je u samo nekoliko sati usijala društvene mreže i podsjetila nas tko je bio ultimativni seks-simbol bivše države. Ovaj video iz 1978. godine neoboriv je dokaz da je mladi Zdravko Čolić bio originalni miljenik žena za kojim se doslovno gubila glava

Riječ je o snimci nastaloj u svlačionici tijekom kultnog koncerta na sarajevskom Koševu 8. rujna 1978. godine. Zdravko Čolić je tada bio u apsolutnom zenitu slave, na turneji 'Putujući zemljotres' koja je 'tresla' cijelu bivšu državu.

vezane vijesti

U videu se može vidjeti umorni pjevač kako u backstageu skida znojnu srebrnu košulju i potpuno opušten i bez majice, razgovara s novinarom. Njegovo isklesano izdanje u pauzi koncerta danas je izazvalo lavinu komentara oduševljenih obožavateljica, koje su složne u jednom da se 'takva karizma i ljepota danas se rijetko viđaju'.

Slavni dvojnici: Zvijezde koje si nevjerojatno sliče Izvor: Profimedia

Arhivski dragulj

Zanimljivo je i to da je na snimci Čolić, potpuno neopterećen histerijom koja vlada na stadionu, ležerno komentirao nogomet i publiku. Na snimci je odgovorio i na pitanje o kiši koja je tada prijetila upropastiti spektakl, kratko poručivši da 'nije lijepo' i da bi bilo 'bolje da je nema'.

>> Zdravko Čolić je slomljen: Emotivnim riječima se oprostio od prijatelja Matije Dedića <<

Nažalost, bio je u pravu - taj grandiozni koncert ostao je upamćen kao događaj koji je prekinut upravo zbog jakog pljuska koji je zaprijetio sigurnosti izvođača i skupocjene opreme. Ipak, ovaj arhivski dragulj iz backstagea ostaje trajni podsjetnik na eru kada je jedan muškarac bez problema mogao napuniti najveće stadione i slomiti tisuće ženskih srca i to samo skidanjem košulje.

Zdravko Čolić
  • Zdravko Čolić
  • Zdravko Čolić
  • Zdravko Čolić
  • Zdravko Čolić
Zdravko Čolić Izvor: Cropix / Autor: Biljana Gaurina / CROPIX

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
INTIMNI TRENUTAK

INTIMNI TRENUTAK

Rijetki istup Alana Ungara: Sin Tereze Kesovije o majci i vatri koja u njoj još gori
HRABRO PRIZNANJE

HRABRO PRIZNANJE

Edi Kiseljak o jezivim posljedicama nakon njegova istupa u 'Nedjeljom u 2': 'Prijetili su mi ubojstvom'
CIJENA, PRAVA SITNICA

CIJENA, PRAVA SITNICA

Angelina Jolie napušta Los Angeles i prodaje luksuznu vilu

najpopularnije

Još vijesti