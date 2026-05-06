Zbog ovog videa 'gore mreže': Pogledajte izdanje golišavog Čole za kojim su žene gubile glavu

Nakon gotovo pola stoljeća, iz prašnjavih arhiva isplivala je snimka koja je u samo nekoliko sati usijala društvene mreže i podsjetila nas tko je bio ultimativni seks-simbol bivše države. Ovaj video iz 1978. godine neoboriv je dokaz da je mladi Zdravko Čolić bio originalni miljenik žena za kojim se doslovno gubila glava

Riječ je o snimci nastaloj u svlačionici tijekom kultnog koncerta na sarajevskom Koševu 8. rujna 1978. godine. Zdravko Čolić je tada bio u apsolutnom zenitu slave, na turneji 'Putujući zemljotres' koja je 'tresla' cijelu bivšu državu.

U videu se može vidjeti umorni pjevač kako u backstageu skida znojnu srebrnu košulju i potpuno opušten i bez majice, razgovara s novinarom. Njegovo isklesano izdanje u pauzi koncerta danas je izazvalo lavinu komentara oduševljenih obožavateljica, koje su složne u jednom da se 'takva karizma i ljepota danas se rijetko viđaju'.

Arhivski dragulj Zanimljivo je i to da je na snimci Čolić, potpuno neopterećen histerijom koja vlada na stadionu, ležerno komentirao nogomet i publiku. Na snimci je odgovorio i na pitanje o kiši koja je tada prijetila upropastiti spektakl, kratko poručivši da 'nije lijepo' i da bi bilo 'bolje da je nema'.

>> Zdravko Čolić je slomljen: Emotivnim riječima se oprostio od prijatelja Matije Dedića << Nažalost, bio je u pravu - taj grandiozni koncert ostao je upamćen kao događaj koji je prekinut upravo zbog jakog pljuska koji je zaprijetio sigurnosti izvođača i skupocjene opreme. Ipak, ovaj arhivski dragulj iz backstagea ostaje trajni podsjetnik na eru kada je jedan muškarac bez problema mogao napuniti najveće stadione i slomiti tisuće ženskih srca i to samo skidanjem košulje.