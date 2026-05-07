Zdravko Čolić u mladosti bio je totalni zavodnik: Usporedili ga s najpopularnijim glumcem današnjice

Nakon što je prije nekoliko dana na društvenim mrežama osvanuo video iz 1978. godine, internet je eksplodirao. Mladi Zdravko Čolić na snimci iz backstagea pokazao je zašto je bio ultimativni seks-simbol bivše države - karizmatičan, zgodan i s magnetskom energijom za kojom su žene doslovno gubile glavu. Osim videozapisa, pojavile su se i Čoline fotografije iz mladih dana zbog kojih neki vide njegovu sličnost s australskim glumcem Jacobom Elordijem
Karijera legendarnog Zdravka Čolića obilježena je ne samo glazbenim hitovima, već i histerijom koju je izazivao među ženskom publikom. Njegova karizma, šarm i scenski nastup činili su ga pravim magnetom za obožavateljice svih generacija.
Magnet za žene
Oduvijek je slovio kao najveći zavodnik regionalne glazbene scene, a ovih dana društvenim mrežama kruže njegove rijetke snimke i fotografije iz mladih dana koje fanove ostavljaju bez riječi.
S naglašenim crtama lica i pogledom koji je govorio tisuću riječi potaknuo je lavinu usporedbi s nekim od najtraženijih holivudskih zavodnika, poput Jacoba Elordija, australskog glumca i zvijezde serije 'Euforija'.
Pjevač se svojedobno u razgovoru za In Magazin dotakao svoje titule miljenika žena.
'To je tako, rodiš se tako i onda ne možeš nikud pobjeći. Pjevamo i ljubavne pjesme. Žene su te koje su više vezane za muškarce, za muške bendove, za ženske više muškarci, ali lijepo je, sigurno laska. Nemam ništa protiv toga da je većinska publika ženska, mada je jako puno muške raje. To je već godinama tako, kako ja stasam i kako starim. Onda ima malo nekog muškog respekta', kazao je tada.