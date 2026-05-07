William i Kate pred velikom odlukom: Godina školovanja princa Georgea mogla bi koštati pravo bogatstvo

07.05.2026 u 22:04

Kate Middleton Izvor: Profimedia / Autor: Chris Jackson/WPA Pool / Shutterstock Editorial / Profimedia
Princ William i princeza Kate navodno su posjetili Oundle School, jednu od najpoznatijih britanskih internatskih škola, dok se bliži trenutak odluke o nastavku školovanja princa Georgea

Princ George uskoro bi trebao zakoračiti u novu fazu obrazovanja, a britanski mediji posljednjih mjeseci sve više prate pitanje škole koju će za njega odabrati princ William i princeza Kate.

Princ i princeza od Walesa nedavno su obišli Oundle School u Northamptonshireu, školu čija godišnja cijena za učenike u internatu iznosi oko 59.000 funti.

George trenutačno pohađa Lambrook School u Berkshireu, kao i njegova sestra princeza Charlotte te brat princ Louis. Budući da se bliži kraj njegova školovanja ondje, odluka o srednjoj školi sve je bliža, no Kensingtonska palača zasad nije službeno potvrdila gdje će nastaviti obrazovanje.

U igri nekoliko prestižnih škola

Oundle School sada se spominje kao jedna od mogućih opcija, uz Eton College, koji je pohađao princ William, te Marlborough College, školu u kojoj se obrazovala princeza Kate. Ranije se pisalo i da su William, Kate, George i Charlotte obišli Marlborough, što je dodatno potaknulo nagađanja o tome bi li obitelj mogla odabrati školu koju bi u budućnosti moglo pohađati više njihove djece.

Oundle je mješovita internat s dugom tradicijom, a među poznatim bivšim učenicima navode se pjevač Iron Maidena Bruce Dickinson, znanstvenik Richard Dawkins te ragbijaši Ben i Tom Curry. Budući da se nalazi oko 160 kilometara od Windsora, George bi ondje, ako izbor padne na tu školu, najvjerojatnije bio učenik u internatu.

Velika promjena za budućeg kralja

Princ George u srpnju puni 13 godina, pa se odluka o njegovu sljedećem obrazovnom koraku smatra jednom od važnijih obiteljskih odluka za Williama i Kate. Britanski mediji već dugo pišu da roditelji žele pronaći ravnotežu između tradicije, sigurnosti, privatnosti i što normalnijeg odrastanja.

Eton bi bio očekivan izbor s obzirom na obiteljsku povijest i blizinu Windsoru, no Marlborough i Oundle otvaraju mogućnost drukčijeg puta. Posebno se ističe pitanje žele li William i Kate da George, Charlotte i Louis u budućnosti budu u istoj školskoj sredini ili barem u sličnom sustavu.

Za sada, sve ostaje na nagađanjima. No najnoviji posjet pokazuje da princ i princeza od Walesa odluku ne prepuštaju slučaju.

