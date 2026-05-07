Bonnie Tyler završila u bolnici: Nakon hitne operacije nalazi se u induciranoj komi

Velška glazbena legenda Bonnie Tyler hospitalizirana je u Portugalu, gdje ima dom, nakon hitne operacije crijeva, a strani mediji sada pišu da se njezino stanje pogoršalo

Bonnie Tyler, 74-godišnja pjevačica najpoznatija po hitovima 'Total Eclipse of the Heart' i 'Holding Out for a Hero', završila je u bolnici u Faru u Portugalu, nakon što je morala na hitnu operaciju crijeva.

Na njezinoj službenoj stranici ranije je objavljeno da je primljena u bolnicu u Portugalu, gdje ima dom, te da je operacija prošla dobro i da se oporavlja. Njezin tim zahvalio je obitelji, prijateljima i obožavateljima na podršci i brizi. Strani mediji pišu da je stanje pogoršano Britanski mediji pišu da je pjevačica navodno u induciranoj komi nakon što joj se stanje pogoršalo poslije operacije. Prema tim izvještajima, operirana je zbog perforacije crijeva, a potom je prebačena na intenzivnu skrb u bolnici u Faru.

Službena potvrda novih navoda o induciranoj komi zasad nije objavljena na njezinoj stranici, na kojoj i dalje stoji samo da je operacija prošla dobro i da se Bonnie oporavlja. Glazbena ikona osamdesetih Bonnie Tyler jedno je od najprepoznatljivijih imena pop-rock scene osamdesetih. Svjetsku slavu stekla je pjesmom 'Total Eclipse of the Heart', koja je postala jedan od najvećih hitova desetljeća, a publika je pamti i po karakterističnom promuklom glasu.

Donosimo popis najboljih serija 2025. godine Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bučević/tportal.hr