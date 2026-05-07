Bivši princ Andrew napadnut ispred svog doma, policija je brzo intervenirala

Andrew Mountbatten-Windsor , bivši princ Andrew, navodno je doživio prijeteći incident u blizini svog novog doma na imanju Sandringham u Norfolku. Kako piše Hello !, 66-godišnjak je u srijedu šetao pse, za koje se vjeruje da su korgiji pokojne kraljice Elizabete II., kada mu je prišao muškarac koji se ponašao prijeteće.

Prema izvještaju, muškarac je najprije sjedio oko 50 metara od Andrewa, a zatim mu se približio i počeo vikati. Andrew je bio u pratnji privatnog osiguranja, nakon čega je ušao u automobil i brzo se udaljio, dok je muškarac navodno potrčao za njim.

Policija potvrdila uhićenje

Policija Norfolka potvrdila je da je intervenirala u selu Wolferton nakon dojave o muškarcu koji se ponašao zastrašujuće.

'Policijski službenici pozvani su u Wolferton nešto nakon 19.30 jučer, u srijedu 6. svibnja 2026., nakon dojave da se muškarac ponaša zastrašujuće u selu', priopćili su iz policije za Hello!.

Dodali su da je muškarac uhićen zbog sumnje na narušavanje javnog reda i posjedovanje opasnog oružja.

'Odveden je u istražni centar policije u King’s Lynnu na ispitivanje i ostaje u pritvoru', navodi se u priopćenju.

Novi život nakon odlaska iz Royal Lodgea

Incident se dogodio nedugo nakon što se Andrew preselio na imanje Sandringham. Prošli mjesec napustio je Royal Lodge u Windsoru, nakon što je izgubio kraljevski status i suočio se s posljedicama zbog svojih veza s Jeffreyjem Epsteinom.

Njegova nova adresa, Marsh Farm, trebala bi biti njegovo trajno prebivalište nakon odlaska iz Windsora. Upravo u blizini tog doma dogodio se incident koji policija još istražuje.