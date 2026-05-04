Nikad vitkija Serena Williams stvorila pomutnju uoči Met Gale

Serena Williams pojavila se u izdanju koje nije prošlo nezapaženo – ne samo zbog haljine, već i zbog vidno vitkije linije. Uoči Met Gale pokazala je transformaciju koja je odmah pokrenula komentare

Na ekskluzivnom pre-Met Gala događanju u New Yorku bivša tenisačica zablistala je u društvu supruga Alexis Ohanian. Njezin modni odabir dodatno je naglasio figuru, a mnogi su primijetili koliko se promijenila od posljednjih javnih pojavljivanja.

Serena Williams odabrala je skulpturalnu mini haljinu koja prati liniju tijela i naglašava struk, čime je u prvi plan stavila svoju vitkiju siluetu. Strukturirani kroj i otvoreni dekolte dodatno su istaknuli proporcije, dok su duge noge bile u fokusu zahvaljujući kratkom rezu. Cjelokupni dojam bio je moderan, odvažan i vrlo promišljen – stajling koji jasno pokazuje samopouzdanje i kontrolu nad vlastitim imidžem.

Transformacija koja ne prolazi ispod radara U posljednje vrijeme Serena sve češće privlači pažnju ne samo modnim izdanjima, već i fizičkom transformacijom. Nakon povlačenja iz profesionalnog sporta i majčinstva, očito je ušla u novu fazu života i to s naglaskom na formu i stil. Nakon što je rodila kćer Olympiju 2017., a potom i drugu kćer Adiru u kolovozu 2023., Serena Williams se suočila s neuspjelim pokušajima povratka na kilažu i fizičku formu iz vremena prije trudnoće.