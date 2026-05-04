U DRUŠTVU SUPRUGA

Nikad vitkija Serena Williams stvorila pomutnju uoči Met Gale

I. B.

04.05.2026 u 15:19

Serena Willliams i Alex Ohanian
Serena Willliams i Alex Ohanian Izvor: Profimedia / Autor: BlayzenPhotos / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Bionic
Reading

Serena Williams pojavila se u izdanju koje nije prošlo nezapaženo – ne samo zbog haljine, već i zbog vidno vitkije linije. Uoči Met Gale pokazala je transformaciju koja je odmah pokrenula komentare

Na ekskluzivnom pre-Met Gala događanju u New Yorku bivša tenisačica zablistala je u društvu supruga Alexis Ohanian. Njezin modni odabir dodatno je naglasio figuru, a mnogi su primijetili koliko se promijenila od posljednjih javnih pojavljivanja.

vezane vijesti

Serena Williams odabrala je skulpturalnu mini haljinu koja prati liniju tijela i naglašava struk, čime je u prvi plan stavila svoju vitkiju siluetu. Strukturirani kroj i otvoreni dekolte dodatno su istaknuli proporcije, dok su duge noge bile u fokusu zahvaljujući kratkom rezu.

Cjelokupni dojam bio je moderan, odvažan i vrlo promišljen – stajling koji jasno pokazuje samopouzdanje i kontrolu nad vlastitim imidžem.

Serena Willliams
Serena Willliams Izvor: Profimedia / Autor: Melanie Miller / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Transformacija koja ne prolazi ispod radara

U posljednje vrijeme Serena sve češće privlači pažnju ne samo modnim izdanjima, već i fizičkom transformacijom. Nakon povlačenja iz profesionalnog sporta i majčinstva, očito je ušla u novu fazu života i to s naglaskom na formu i stil.

Nakon što je rodila kćer Olympiju 2017., a potom i drugu kćer Adiru u kolovozu 2023., Serena Williams se suočila s neuspjelim pokušajima povratka na kilažu i fizičku formu iz vremena prije trudnoće.

Potom se obratila kompaniji Ro, koja ju je uputila na GLP-1 terapiju – u koju spadaju lijekovi poput Ozempica i Mounjara.

Nakon što je prestala dojiti šest mjeseci nakon rođenja kćerkice Adire, Serena je započela s tjednim injekcijama i vrlo brzo primijetila promjene.

Iz njezina izdanja u New Yorku jasno je da i ove godine cilja na upečatljiv trenutak na Met Gali. Njezini modni izbori već godinama izazivaju reakcije, a sada je dodatni fokus i na njezinoj figuri.

Uz nju je bio suprug Alexis Ohanian, najpoznatiji kao suosnivač i bivši izvršni predsjednik društvene mreže Reddit.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
STIGLA PRINOVA

STIGLA PRINOVA

Cameron Diaz dobila treće dijete pa otkrila njegovo neobično ime
VOLJENI NENAD

VOLJENI NENAD

Bio je najveća ljubav Sanje Doležal, a njegov odlazak promijenio joj je život
U SPLITU

U SPLITU

Nismo je dugo vidjeli: Mirta Šurjak zasjala na pozornici večeri posvećene Terezi

najpopularnije

Još vijesti