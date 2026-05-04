Ovi slavni su rekli 'ne' Met Gali: Popis koji iznenađuje i Hollywood

Met Gala u New Yorku od 1972. godine slovi kao najekskluzivniji modni događaj na svijetu, no unatoč glamuru i statusu, niz velikih holivudskih imena nikada nije zakoračio na njezine slavne stepenice

Dok se zvijezde poput Kim Kardashian, Zendaye i Sabrine Carpenter mjesecima pripremaju za modni spektakl Met Galu koji se održava u ponedjeljak, 4. svibnja, dio zvijezdi sa A-liste odlučuje ga jednostavno preskočiti. Razlozi su različiti - od osobnih preferencija do nelagode zbog pritiska crvenog tepiha.

Jennifer Aniston: 'Previše je to za mene' Jennifer Aniston ranije je potvrdila da je više puta bila pozvana na Met Galu, ali je opisala cijeli proces kao 'preplavljujući'. 'Oblačenje, haljine, šminka... ja sam više za traperice i japanke', rekla je 57-godišnja glumica, dodajući da je, unatoč glamuru, takvi događaji čine nervoznom.

Jennifer Aniston Izvor: EPA / Autor: ALLISON DINNER

Angelina Jolie nikada nije prisustvovala Met Gali, kao ni Brad Pitt, unatoč svojoj dugogodišnjoj povezanosti s događajem kroz filmsku industriju. Tom Holland također izbjegava dolazak uz Zendayu, objašnjavajući kako želi da to ostane njezin trenutak.

Zendaya Izvor: Profimedia / Autor: Sipa USA / Sipa USA / Profimedia

Iznenađujuće, Mariah Carey i Christina Aguilera nikada nisu bile na Met Gali, iako pripadaju samom vrhu glazbene industrije. Dolly Parton, koja je 2024. vodila vlastiti modni show s psima, također je odlučila preskočiti događaj. Helena Bonham Carter također se ubraja među zvijezde koje nikada nisu kročile na Met Galu, a njezina priča dobila je i dozu ironije. Glumica je 2018. u emisiji The Graham Norton Show otkrila kako, prema njezinim riječima, nikada nije bila pozvana na događaj.

Na to je njezina kolegica iz filma 'Ocean’s 8', Rihanna, duhovito komentirala: 'To je zato što nosiš takve haljine', referirajući se na njezin osebujan modni stil. Bonham Carter je na to uz osmijeh odgovorila da je to 'potpuno točno', priznajući kako joj je reakcija u tom trenutku bila i pomalo emotivna. Leonardo DiCaprio i diskretni dolasci Iako Leonardo DiCaprio nikada nije službeno hodao crvenim tepihom Met Gale, prošle godine viđen je unutar događaja. Ulaznice za Met Galu ove godine dosežu 100.000 dolara (oko 92.000 eura), dok stolovi koštaju i do 350.000 dolara (oko 322.000 eura).

Leonardo DiCaprio Izvor: EPA / Autor: RYAN SUN