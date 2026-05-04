Cameron Diaz dobila treće dijete pa otkrila njegovo neobično ime

I. B.

04.05.2026 u 13:01

Cameron Diaz i Benji Madden
Cameron Diaz i Benji Madden Izvor: Profimedia / Autor: Arturo Holmes / Getty images / Profimedia
Glumica Cameron Diaz i njezin suprug Benji Madden dobili su treće dijete, a vijest su objavili iznenada i bez mnogo detalja

Par, poznat po čuvanju privatnosti, sretnu je vijest podijelio na društvenim mrežama, otkrivši i neobično ime novorođenog sina. Riječ je o još jednom prinovi u obitelji koja se posljednjih godina svjesno drži podalje od javnosti.

Treće dijete stiglo u tišini

Diaz i Madden dobili su sina kojem su dali ime Nautas. Vijest su objavili bez fotografije djeteta, uz simboličnu ilustraciju i kratku poruku o sreći i zahvalnosti.

Kako su naveli, dijete je zdravo, a obitelj se osjeća 'blagoslovljeno'. I ovaj put odlučili su zadržati privatnost, što je postalo njihova prepoznatljiva praksa.

Obitelj koja raste izvan reflektora

Par je u braku od 2015. godine, a već imaju dvoje djece – kćer Raddix i sina Cardinala. I njihova rođenja ranije su objavljena na sličan, diskretan način, bez fotografija i detalja.

Diaz se posljednjih godina povukla iz glume kako bi se posvetila obitelji, iako se nedavno počela vraćati filmskim projektima.

Cameron Diaz sa suprugom Izvor: Profimedia / Autor: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Majčinstvo u fokusu

Glumica je ranije otvoreno govorila o majčinstvu u zrelijoj dobi, ističući kako joj je obitelj postala prioritet. Upravo zbog toga napravila je višegodišnju pauzu u karijeri.

Dolazak trećeg djeteta potvrđuje da su Diaz i Madden u potpunosti posvećeni obiteljskom životu, daleko od hollywoodske svakodnevice.

Cameron Diaz na setu filma 'The Sham' Izvor: Profimedia / Autor: RCF / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

