Nevjerojatna gesta Meryl Streep: Zaslužna je za milijune na računima Anne Hathaway i Emily Blunt

Za povratak u kultne uloge u filmu 'Vrag nosi Pradu 2 ' svaka od njih dobila je osnovni honorar od čak 12,5 milijuna dolara . Iako je 78-godišnja Meryl Streep daleko najveće ime, izvori navode kako je upravo ona i nzistirala na ugovoru koji jamči jednaku isplatu za sve tri glavne glumice.

Kako doznaje Variety, Streep se izborila za posebnu klauzulu u ugovoru prema kojoj s ve glavne zvijezde moraju dobiti potpuno jednaku plaću . Time je osigurala da njezine znatno mlađe kolegice, 43-godišnje Anne Hathaway i Emily Blunt, budu plaćene u dolar jednako kao i ona.

To je golem skok za obje mlađe glumice u odnosu na 2006. godinu kada je sniman prvi dio. Zbog uloge okrutne urednice Mirande Priestly , Streep je tada dobila četiri milijuna dolara . S druge strane, Hathaway je kao Andrea Sachs zaradila milijun dolara, dok je Blunt za ulogu prve asistentice Emily Charlton kući odnijela tek pola milijuna dolara. Koliko je za drugi nastavak bio plaćen Stanley Tucci zasada nije poznato , no poznato je da je osnovni budžet za produkciju novog filma iznosio ogromnih 100 milijuna dolara, od čega je čak 37,5 milijuna otišlo samo na njih tri.

Uz osnovni višemilijunski predujam, glavne zvijezde dobit će i izdašne bonuse kako film bude premašivao zacrtane pragove na kino blagajnama. Variety izvještava da bi se zbog odličnog starta filma zarada svake glumice lako mogla popeti na više od nevjerojatnih 20 milijuna dolara . Naime, da je isplata bonusa sigurna oklada, dokazuje i podatak da je 'Vrag nosi Pradu 2' samo u prvom tjednu prikazivanja na svjetskim blagajnama zaradio nevjerojatnih 233,6 milijuna dolara, čime je već u prvim danima počeo obarati rekorde.

Nedavno je Meryl Streep u jednom intervjuu objasnila zašto smatra da je povratak ovom 'modnom' svijetu nakon 20 godina dobar potez, iskoristivši priliku da prozove stanje u suvremenoj filmskoj industriji. Osvrnula se na dominantni, pomalo plošni crno-bijeli narativ filmova o superherojima.

'Skloni smo sve filmove pretvarati u Marvel. Imamo zlikovce i dobre dečke, a to je tako dosadno. Zanimljivo je da su u životu pravi heroji često manjkavi, dok su zlikovci ljudi s vlastitim snagama. Ovdje je to ipak malo neurednije i realističnije', pojasnila je Streep zašto joj Miranda Priestly i dalje predstavlja izazov.