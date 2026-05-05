Zaboravite riječ baka: Meryl Streep otkrila kojim je nadimkom zove šestero unučadi

U emisiji 'Jimmy Kimmel Live!', zvijezda filma 'Vrag nosi Pradu 2' podijelila je rijetke detalje iz privatnog života. Meryl Streep priznala je da sa šestero unučića u dobi do šest godin a uživa u svakom trenutku, unatoč tome što zbog njih stalno putuje s jedne na drugu obalu SAD-a.

Kada ju je voditelj Jimmy Kimmel upitao kakva je baka, glumica je dobro promislila i otkrila da sebe ne smatra opuštenom figurom.

'Nisam cool. Pomalo sam kao Miranda Priestly kad je u pitanju uloga bake, naprosto volim pravila', priznala je u šali, uspoređujući se s vlastitim kultnim filmskim likom. Njezino najstarije unuče nadjenulo joj je i poseban nadimak - Mimi', koji danas koristi svih šestero mališana.