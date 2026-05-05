Zaboravite riječ baka: Meryl Streep otkrila kojim je nadimkom zove šestero unučadi

Holivudska ikona i majka četvero djece progovorila je o svojoj ulozi bake sa šestero unučadi, priznajući da baš i nije 'cool' te da obožava pravila
U emisiji 'Jimmy Kimmel Live!', zvijezda filma 'Vrag nosi Pradu 2' podijelila je rijetke detalje iz privatnog života. Meryl Streep priznala je da sa šestero unučića u dobi do šest godina uživa u svakom trenutku, unatoč tome što zbog njih stalno putuje s jedne na drugu obalu SAD-a.
Kada ju je voditelj Jimmy Kimmel upitao kakva je baka, glumica je dobro promislila i otkrila da sebe ne smatra opuštenom figurom.
'Nisam cool. Pomalo sam kao Miranda Priestly kad je u pitanju uloga bake, naprosto volim pravila', priznala je u šali, uspoređujući se s vlastitim kultnim filmskim likom. Njezino najstarije unuče nadjenulo joj je i poseban nadimak - Mimi', koji danas koristi svih šestero mališana.
Svi unuci mlađi od šest godina
Glumica trenutno ima šestero unučadi: njezin sin Henry ima kćer i sina, kći Mamie sina i kćer, a kći Grace dvije kćeri. 'Imam šestero unučadi i svi su mlađi od šest godina. Imaju šest, pet, četiri, tri, dvije i jednu godinu. Nadam se da još nismo gotovi, ali vidjet ćemo', otkrila je glumica ranije u razgovoru s Gretom Gerwig za magazin Vogue. Dodala je i kako je 'nevjerojatno uključena' baka, a neki bi rekli i 'previše uključena'.
Iako i dalje snima punom parom, glumica svaki slobodni trenutak posvećuje obitelji.
'To je samo hvatanje sekundi, hvatanje svega što možeš s njima, uz spoznaju koliko je sve to prolazno i kako vrijeme brzo leti', objasnila je 76-godišnja zvijezda. Streep je priznala kako je iznimno zahvalna svojoj odrasloj djeci što joj omogućuju toliko vremena s unucima, uz jedinu manu što žive na dvije različite američke obale pa mnogo vremena provodi u zrakoplovima.