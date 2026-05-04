Mnogi su se šokirali kakav auto vozi Joško Gvardiol: Evo kako dolazi na trening

Dok njegovi suigrači iz Manchester Cityja na treninge dolaze u luksuznim jurilicama, Joško Gvardiol odabrao je znatno prizemniju opciju i time oduševio javnost.

Iako godišnje zarađuje više od 12 milijuna eura, jedan od najcjenjenijih hrvatskih nogometaša ne razmeće se izborom automobila. Umjesto skupocjenih modela kakve voze njegovi suigrači, Gvardiol je snimljen kako na trening dolazi u – Volkswagenu Golfu.

Podsjetimo, 24-godišnji branič je u ljeto 2023. iz RB Leipzig prešao u Manchester City za čak 90 milijuna eura i time postao najskuplji branič u povijesti nogometa. U međuvremenu se prometnuo u standardnog člana prve postave, igrajući na više pozicija u obrani, ali i sudjelujući u napadačkim akcijama. Prema pisanju Goal, Gvardiol tjedno zarađuje oko 237 tisuća eura, što na godišnjoj razini iznosi približno 12,3 milijuna eura, bez bonusa. ‘City je doveo Gvardiola nakon niza njegovih sjajnih partija za bundesligaški klub te nakon što je postao ključni igrač reprezentacije Hrvatske, koji se posebno istaknuo na SP-u 2022. Otkako je Gvardiol došao u City, postao je nezamjenjiv u prvom sastavu’, navodi se.

