Joško Gvardiol ima novi imidž koji mu odlično stoji

Osvježen izgled Jošku Gvardiolu odlično pristaje i daje mu dodatnu dozu privlačnosti i zrelosti
Osim što mic-po-mic postaje jedan od najpoznatijih nogometaša Hrvatske, mnogi će se složiti da je tu i titula najzgodnijeg. Tamna kosa, guste obrve i prepoznatljiva brada privukle su mnoge obožavateljice Jošku Gvardiolu, a miljenik žena i ljubitelja nogometa sada se pohvalio i novim projektom.
Naš Gvardiol osim što briljira na nogometnim terenima, sve češće plijeni pažnju i u svijetu mode.
Svojim prepoznatljivim stilom i karizmom osvojio je modne stručnjake pa nije iznenađenje što se nekoliko puta našao u ulozi zaštitnog lica kampanja renomiranih brendova. Njegova sportska energija i mladenački duh savršeno se uklapaju u estetiku modernih kolekcija. Modni angažmani pokazali su i njegovu svestranost izvan sporta, a obožavatelji su ga s oduševljenjem prihvatili u toj ulozi.
Pozirajući kao jedno od zaštitnih lica Adidasa, 23-godišnji Joško Gvardiol pokazao je kako je kratku frizuru zamijenio dužom varijantom, a upravo njegove prirodne kovrče sada dolaze do punog izražaja. Nova frizura odlično mu pristaje, naglašava njegovu atraktivnost i daje mu osvježen i, složit ćemo se, pomalo zreliji look.
