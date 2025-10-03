ZRELIJI LOOK

Joško Gvardiol ima novi imidž koji mu odlično stoji

I.Bradić

03.10.2025 u 12:46

Joško Gvardiol
Joško Gvardiol Izvor: Pixsell / Autor: Borna jaksic/PIXSELL
Osvježen izgled Jošku Gvardiolu odlično pristaje i daje mu dodatnu dozu privlačnosti i zrelosti

Osim što mic-po-mic postaje jedan od najpoznatijih nogometaša Hrvatske, mnogi će se složiti da je tu i titula najzgodnijeg. Tamna kosa, guste obrve i prepoznatljiva brada privukle su mnoge obožavateljice Jošku Gvardiolu, a miljenik žena i ljubitelja nogometa sada se pohvalio i novim projektom.

Naš Gvardiol osim što briljira na nogometnim terenima, sve češće plijeni pažnju i u svijetu mode.

Svojim prepoznatljivim stilom i karizmom osvojio je modne stručnjake pa nije iznenađenje što se nekoliko puta našao u ulozi zaštitnog lica kampanja renomiranih brendova. Njegova sportska energija i mladenački duh savršeno se uklapaju u estetiku modernih kolekcija. Modni angažmani pokazali su i njegovu svestranost izvan sporta, a obožavatelji su ga s oduševljenjem prihvatili u toj ulozi.

Pozirajući kao jedno od zaštitnih lica Adidasa, 23-godišnji Joško Gvardiol pokazao je kako je kratku frizuru zamijenio dužom varijantom, a upravo njegove prirodne kovrče sada dolaze do punog izražaja. Nova frizura odlično mu pristaje, naglašava njegovu atraktivnost i daje mu osvježen i, složit ćemo se, pomalo zreliji look.

Novi izgled Joška možete pogledati ovdje.

