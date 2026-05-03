Rolling Stonesi ne staju: Novi album stiže s naslovnicom koja priziva prošlost

Objava je uslijedila nakon višemjesečnih najava legendarnog benda putem misterioznih plakata i raznih informacija, što je potaknulo glasine da će Stonesi objaviti novi album: prvi od albuma Hackney Diamonds iz 2023., koji je nagrađen Grammyjem.

Jagger je podijelio fotografiju na kojoj je donji dio naslovnice prekriven, a prikazuje ilustraciju njegovih usta i brade. Wood je podijelio srednji dio naslovnice koji otkriva njegove oči i nos. A Richards je dovršio slagalicu, podijelivši gornju polovinu na kojoj je ilustracija dijela njegove glave: razbarušene kose sa šarenom bandana maramom.

Press Association saznaje da će Stonesi svoj novi album objaviti 10. srpnja, nakon što su članovi benda Mick Jagger, Ronnie Wood i Keith Richards u subotu podijelili ilustraciju za album, pri čemu je svaki od njih objavio drugačiji dio naslovnice. Naslovnica novog album je u kolaž stilu koji podsjeća na 'Some Girls' razdoblje: na naslovnici su u istom licu spojili dijelove lica Micka Jaggera, Keitha Richardsa i Ronnieja Wooda .

U petak je bend, za svojih 4,2 milijuna obožavatelja podijelio i dio neimenovane pjesme u 13-sekundnom videu s prepoznatljivim logotipom isplaženog jezika i usana na pokretnoj pozadini.

Glasine o novom albumu prvi su se put pojavile prošli mjesec kad se širom Londona pojavio niz zagonetnih poruka, postera i QR kodova. Prije dva tjedna pod pseudonimom The Cocroaches grupa je objavila vinilni singl 'Rough & Twisted' tiskan u samo 1000 primjeraka, koji se navodno prodavao isključivo u neovisnim trgovinama ploča.

Osnovani u Londonu 1962. Rolling Stonesi imaju dugu povijest albuma koji su se plasirali na vrh ljestvica i singlova broj jedan.

Nakon što je u kolovozu 2021. u dobi od 80 godina umro dugogodišnji član benda Charlie Watts, mjesto bubnjara preuzeo je Steve Jordan, a trenutačnu postavu čine Jagger, Richards i Wood. Tijekom svoje karijere duge više desetljeća Stonesi su na prvome mjestu u Velikoj Britaniji imali 14 albuma i osam velikih hitova. Rock bend je godine 1989. primljen u Rock and Roll Hall of Fame.