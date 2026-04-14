Fotografije iz salona otkrile su što je Modrić promijenio na svom izgledu

Dok se čeka odluka o tome gdje će nastaviti karijeru, hrvatski kapetan pojavio se u salonu talijanskog frizera Francesca Gianntempea , poznatog po radu s nizom nogometnih zvijezda.

Fotografije susreta brzo su privukle pažnju, ponajprije zato što je riječ o čovjeku koji je uređivao frizure nekih od najpoznatijih imena svjetskog nogometa.

Tek sitno osvježenje

Gianntempe je tijekom karijere radio s brojnim poznatim nogometašima, među njima i s Alexandreom Patom, Adrianom, Ivanom Perišićem, Alvarom Moratom te Alessandrom Del Pierom. Sada se na njegovu popisu našao i Modrić, a talijanski frizer fotografijama se pohvalio na društvenim mrežama.

Velikih promjena ipak nije bilo. Modriću su tek skraćeni vrhovi njegove već godinama prepoznatljive duge kose, pa je novi izgled ostao u okvirima onoga na što su navijači već navikli.