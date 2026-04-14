OSVJEŽEN LOOK

Fotografije iz salona otkrile su što je Modrić promijenio na svom izgledu

I. B.

14.04.2026 u 21:59

Luka Modrić
Luka Modrić Izvor: Profimedia / Autor: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia
Luka Modrić ponovno je sjeo u frizerski stolac, no ovog puta bez drastične promjene koja bi iznenadila navijače

Dok se čeka odluka o tome gdje će nastaviti karijeru, hrvatski kapetan pojavio se u salonu talijanskog frizera Francesca Gianntempea, poznatog po radu s nizom nogometnih zvijezda.

Fotografije susreta brzo su privukle pažnju, ponajprije zato što je riječ o čovjeku koji je uređivao frizure nekih od najpoznatijih imena svjetskog nogometa.

Tek sitno osvježenje

Gianntempe je tijekom karijere radio s brojnim poznatim nogometašima, među njima i s Alexandreom Patom, Adrianom, Ivanom Perišićem, Alvarom Moratom te Alessandrom Del Pierom. Sada se na njegovu popisu našao i Modrić, a talijanski frizer fotografijama se pohvalio na društvenim mrežama.

Velikih promjena ipak nije bilo. Modriću su tek skraćeni vrhovi njegove već godinama prepoznatljive duge kose, pa je novi izgled ostao u okvirima onoga na što su navijači već navikli.

Luka Modrić i Mateo Kovačić Izvor: Cropix / Autor: Livio Andrijic / CROPIX

Oklada koja je donijela veliki zaokret

Najveća Modrićeva promjena imidža stigla je u ljeto 2014., nakon oklade s tadašnjim suigračem Alvarom Arbeloom, današnjim trenerom Real Madrida. Na početku te sezone Arbeloa mu je poručio da se mora ošišati osvoji li Real deseti naslov europskog prvaka.

Kako je madridski klub na kraju stigao do dugo čekane 'La Decime', Modrić je okladu i ispunio. Taj potez ostao je upamćen kao njegova najupečatljivija transformacija, zbog čega i svako novo osvježenje frizure danas privlači dodatnu pažnju.

