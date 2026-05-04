Fotografije su ih otkrile: Ante Gelo i Jelena Perčin uživali na posebnom mjestu

Ante Gelo i Jelena Perčin vikend su proveli u Budimpešti, gdje su uživali u koncertu Erica Claptona i zajedničkim trenucima koje su podijelili s pratiteljima.
Glazbenik Ante Gelo i glumica Jelena Perčin ne skrivaju koliko uživaju zajedno, a posljednje objave s putovanja to najbolje potvrđuju. Par je vikend proveo u Budimpešti, gdje su spojili romantiku i vrhunsku glazbu, a fotografije su odmah privukle pažnju na društvenim mrežama.
Gelo je s pratiteljima podijelio zajedničke trenutke, uključujući i odlazak na koncert legendarnog Eric Clapton. Objavio je fotografiju s Jelenom, ali i snimku s koncerta koji je, sudeći po njegovim riječima, bio poseban doživljaj.
'Clapton u Budimpešti. Tim Carmon on keys. Odličan! Postava: Eric Clapton, Nathan East, Doyle Bramhall II, Sonny Emory, Chris Stainton, Tim Carmon, Sharon White & Katie Kissoon', napisao je Gelo.
Osim glazbe, par je uživao i u šetnji mađarskom prijestolnicom, što je dodatno oduševilo njihove pratitelje. Komentari podrške i simpatija brzo su se nizali, a mnogi su primijetili kako par djeluje opušteno i sretno.
Ljubav bez skrivanja
Njihova veza u početku je bila daleko od očiju javnosti, no danas više ne skrivaju emocije. Podsjetimo, prvi put su zajedno privukli pažnju kada su ‘uhvaćeni’ u romantičnim trenucima na dočeku 2025. godine u Dubrovniku, Jeleninom rodnom gradu.
Perčin iza sebe ima dva braka i troje djece. S prvim suprugom, ugostiteljem Kristijanom Babićem, bila je u braku od 2008. do 2011. te imaju kćer Lotu. Drugi put udala se 2018. za glumca Momčila Otaševića, s kojim ima kćer Mašu i sina Jakšu. Njihov brak završio je 2022. godine.