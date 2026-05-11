Bonnie Tyler danima je u induciranoj komi: Otkriveno što se dogodilo prije operacije

Bonnie Tyler , 74-godišnja pjevačica čiji su hitovi 'Total Eclipse of the Heart' i 'Holding Out for a Hero' obilježili osamdesete, danima se nalazi u induciranoj komi nakon hitne operacije u Portugalu. Kako je ranije potvrđeno, operativni zahvat bio je potreban zbog puknuća slijepog crijeva, a pjevačica se trenutačno oporavlja u bolnici u Faru.

Njezin tim prvi se put oglasio 6. svibnja, poručivši da je operacija prošla dobro, no kasnije je potvrđeno da je pjevačica stavljena u induciranu komu kako bi se potaknuo oporavak.

Tegobe su počele još u ožujku

Dugogodišnji prijatelj Bonnie Tyler, poduzetnik iz Algarvea Liberto Mealha, za portugalski Correio da Manha otkrio je kako su se prvi problemi pojavili još u ožujku, tijekom njezina nastupa u Londonu.

'Odlučila je otputovati na Algarve, gdje je počela osjećati jake bolove u trbuhu', rekao je Mealha, dodajući da ranije liječničke pretrage nisu pokazale ozbiljan problem.