Bonnie Tyler danima je u induciranoj komi: Otkriveno što se dogodilo prije operacije

Velška glazbena legenda Bonnie Tyler oporavlja se u bolnici u Portugalu nakon hitne operacije crijeva, a novi detalji otkrivaju kako su se njezini zdravstveni problemi razvijali tjednima prije zahvata
Bonnie Tyler, 74-godišnja pjevačica čiji su hitovi 'Total Eclipse of the Heart' i 'Holding Out for a Hero' obilježili osamdesete, danima se nalazi u induciranoj komi nakon hitne operacije u Portugalu. Kako je ranije potvrđeno, operativni zahvat bio je potreban zbog puknuća slijepog crijeva, a pjevačica se trenutačno oporavlja u bolnici u Faru.
Njezin tim prvi se put oglasio 6. svibnja, poručivši da je operacija prošla dobro, no kasnije je potvrđeno da je pjevačica stavljena u induciranu komu kako bi se potaknuo oporavak.
Tegobe su počele još u ožujku
Dugogodišnji prijatelj Bonnie Tyler, poduzetnik iz Algarvea Liberto Mealha, za portugalski Correio da Manha otkrio je kako su se prvi problemi pojavili još u ožujku, tijekom njezina nastupa u Londonu.
'Odlučila je otputovati na Algarve, gdje je počela osjećati jake bolove u trbuhu', rekao je Mealha, dodajući da ranije liječničke pretrage nisu pokazale ozbiljan problem.
Stanje se, međutim, ubrzo pogoršalo.
'Dva dana kasnije otišla je u privatnu bolnicu, odakle su je hitno prebacili u bolnicu u Faru jer joj je puklo slijepo crijevo i trebala joj je hitna operacija', ispričao je njezin prijatelj.
Suprug je uz nju u bolnici
Uz pjevačicu je u bolnici njezin suprug Robert Sullivan, koji je, prema riječima Mealhe, izrazito zahvalan liječnicima i medicinskim sestrama.
'Iznimno je zahvalan liječnicima i medicinskim sestrama u bolnici u Faru i uvjeren je da Bonnie ne bi preživjela da je ostala u Ujedinjenom Kraljevstvu', rekao je Mealha.