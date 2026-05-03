Georgina Rodriguez pokazala svoj najprepoznatljiviji modni adut

E. K.

03.05.2026 u 12:13

Georgina Rodriguez Izvor: Profimedia / Autor: UrbanxDivinity / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Georgina Rodriguez stigla je na Vogueovu pre-Met Gala zabavu u New Yorku u izdanju koje se savršeno uklopilo u večer posvećenu tijelu, formi i dramatičnoj modi

Georgina Rodriguez u zavodljivom izdanju najavila je modni spektakl godine i sve ostavila bez daha u New Yorku u još jednom senzacionalnom izdanju koje će se pamtiti.

Zaručnica Christiana Ronalda bila je među najzapaženijim uzvanicima Vogueove zabave First Friday, tradicionalne uvertire u Met Gala vikend, održane u Madame Tussaudsu na Times Squareu. Događaj su vodile Chloe Malle, Teyana Taylor i Simone Ashley, a Vogue ga je opisao kao glamurozan i pomalo nadrealan početak najvažnijeg modnog vikenda u New Yorku.

Stajling u znaku zavodljive siluete

Za ovu prigodu Georgina je odabrala kreaciju Ludovica de Saint Sernina, dizajnera poznatog po senzualnom pristupu kroju i naglašenoj tjelesnosti. Vogue je njezin look opisao kao izdanje nadahnuto bondage estetikom, što se uklopilo u dress code večeri 'Bodies, Bodies, Bodies', osmišljen kao najava izložbe Costume Institutea o prikazu ljudskog tijela kroz modu.

Takav izbor nije iznenađenje za Georginu, čiji se stil već godinama oslanja na glamur, uske siluete, visoku dozu senzualnosti i komade koji jasno naglašavaju figuru. I Vogue México je lani, prateći njezin debi na Met Gali, istaknuo da su pripijene i zavodljive haljine postale jedan od njezinih prepoznatljivih modnih potpisa.

Njezin dolazak na Vogueovu zabavu u New Yorku potvrđuje i sve snažniju prisutnost u modnom svijetu. Georgina je prošle godine prvi put zakoračila na stepenice Met Gale, što je za nju bio važan iskorak iz sfere društvenih mreža, crvenih tepiha i reality formata prema samom središtu modne industrije. Tad se pisalo da je njezin nastup na Met Gali bio jedan od trenutaka kojima dodatno učvršćuje globalnu vidljivost.

U novom izdanju ponovno je ostala vjerna estetici koja joj najbolje pristaje: glamuroznoj, samouvjerenoj i naglašeno ženstvenoj. U kontekstu pre-Met Gala večeri, koja je okupila dizajnere, modele, stiliste, urednike i brojne poznate uzvanike, njezin je look funkcionirao kao najava modnog izdanja od kojeg se i na samoj Met Gali očekuje mnogo.

Tema zabave posebno je naglasila odnos mode i tijela, pa su mnogi uzvanici posegnuli za korzetima, skulpturalnim formama, prozirnim materijalima i arhivskim komadima. U takvom društvu Georginin izbor Ludovica de Saint Sernina djelovao je kao logičan nastavak njezine modne priče: direktan, efektan i stvoren za večer u kojoj su silueta i stav bili u prvom planu.

