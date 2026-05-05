Zvijezda 'Snjeguljice' pojavila se s povezom preko očiju i izazvala lavinu komentara

Iako se na prvi pogled radilo o profinjenom i gotovo minimalističkom izdanju, detalj preko očiju ubrzo je privukao najviše pozornosti. Zegler je kasnije potvrdila da se referirala na poznatu sliku Paula Delarochea iz 1833. godine, 'Pogubljenje Lady Jane Grey'.

Glumica poznata po ulozi Snjeguljice nosila je haljinu od biserne svile, a cijeli look zaokružila je svilenim povezom preko očiju koji potpisuje Jennifer Behr.

Riječ je o prikazu mlade engleske plemkinje koja je 1554. godine pogubljena zbog veleizdaje. Lady Jane Grey bila je kraljica Engleske samo devet dana, nakon smrti rođaka Edwarda VI., prije nego što je prijestolje preuzela Mary Tudor. Jane je potom zatvorena u londonskom Toweru i pogubljena u dobi od samo 17 godina.

Fanovi u looku vidjeli poruku o 'cancel kulturi'

Odabir reference nije prošao nezapaženo. Brojni obožavatelji na društvenim mrežama povezali su motiv Lady Jane Grey s iskustvom same Rachel Zegler, koja se posljednjih godina našla na udaru oštrih kritika, online napada i rasprava o svom mjestu u Hollywoodu.

Jedan korisnik X-a napisao je da je Rachel referiranjem na Lady Jane Grey podsjetila na mladu ženu koja je, kako je naveo, 'nepravedno pretvorena u žrtveno janje i pogubljena dok je bila tek tinejdžerica'.

Drugi je komentirao: 'Kao da je rekla: 'Pokušali su me otkazati, ali povijest će me pamtiti kao tragičnu ikonu.' Ovo je nova razina samosvijesti.' Iako su takve interpretacije reakcije fanova, jasno je da je njezin modni odabir otvorio prostor za razgovor o odnosu slave, javnog pritiska i načina na koji se mlade glumice tretiraju u industriji. Rachel Zegler prošle je godine glumila Snjeguljicu u Disneyjevoj igranoj adaptaciji klasika, no film su od početka pratile kontroverze. Raspravljalo se o promjenama u priči, javnim reakcijama na izbor glumice, ali i o navodnim napetostima iza kulisa između Zegler i njezine kolegice Gal Gadot zbog suprotnih stavova oko podrške Palestini.

Nakon slabijeg rezultata filma na kino blagajnama, Zegler je karijeru usmjerila prema kazalištu. Posebno se istaknula u mjuziklu 'Evita' na londonskom West Endu, a prošlog je tjedna potvrđeno da će 2027. istu ulogu Eve Perón ponoviti i na Broadwayu.

'Odbijam se prilagoditi zbog tuđe ugode'

U intervjuu za Harper's Bazaar UK u ožujku, Zegler je otvoreno govorila o kritikama koje su je pratile još od uloge Maríje u Spielbergovu 'West Side Storyju', a zatim i od angažmana u 'Snjeguljici'. Dodala je da je odrasla ponosna na svoje kolumbijsko podrijetlo.

'Odrasla sam ponosna na to što sam Kolumbijka - jela sam našu hranu, nosila haljine, pila kavu, radila sve ono što je bilo duboko povezano s time tko sam bila kao dijete i tko sam danas kao odrasla osoba', objasnila je.

Potom je dodala rečenicu koja je posebno odjeknula: 'U očima javnosti, barem, kada si dvije stvari, istovremeno nisi ništa. Ali odbijam se prilagoditi zbog tuđe ugode.'

Glumica je priznala i da su razmjeri negativnih reakcija bili teži nego što je mogla predvidjeti.

'Da sam mogla predvidjeti sve što će me snaći, prijetnje mojoj sigurnosti, samo bih bacila mobitel u ocean. Mislim da bi to učinila svaka razumna osoba', rekla je. Njezino ovogodišnje izdanje na Met Gali uklopilo se u dress code 'Fashion is Art', odnosno 'Moda je umjetnost', ali je istodobno funkcioniralo i kao osobna izjava. Povez preko očiju, inspiriran slikom o mladoj ženi osuđenoj i pogubljenoj u vrtlogu politike i moći, mnogi su pročitali kao simboličan odgovor na javnu osudu s kojom se Zegler suočavala.

Bilo da se tumači kao umjetnička referenca, modna provokacija ili komentar na vlastitu karijeru, Rachel Zegler uspjela je jednim detaljem stvoriti jedan od najzanimljivijih razgovora večeri.