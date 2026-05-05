Može li odvažnije: Osvanula na crvenom tepihu s dijamantima na goloj koži

Na ovogodišnjoj Met Gali u New Yorku slavna manekenka Irina Shayk pojavila se u smjelom izdanju s potpisom Alexandera Wanga , koje se već proglašava jednim od najprovokativnijih večeri. Umjesto klasičnog topa, nosila je konstrukciju sastavljenu od nizova nakita, dok je ostatak torza ostao potpuno otkriven.

Njezin 'top' činili su teniski dijamantni narukvici, upečatljiva ogrlica i niz prstenja, uz dva kružna dragulja strateški postavljena kao jedini pokrov. Dojam raskoši dodatno je naglasila nizom ogrlica koje su sezale do pupka, kao i neobičnim modnim dodatkom — satovima nošenima poput narukvica i chokera . Iako je gornji dio bio u fokusu, jednako je hrabra bila i duga crna suknja vrlo niskog struka, koja potvrđuje veliki povratak trenda niskog struka na modnu scenu.

Ovakav ‘skin-baring’ look savršeno se uklopio u temu ovogodišnje Met Gale ‘Costume Art’, koja istražuje odnos tijela i odjeće, odnosno načine na koje moda otkriva ili naglašava određene dijelove tijela. I dok mnogi ovaj stajling nazivaju njezinim najodvažnijim dosad, Shayk je već godinama redovita gošća ovog prestižnog događaja. U posljednjem desetljeću pojavila se čak sedam puta, svaki put s izdanjem koje ne prolazi nezapaženo.

Zanimljivo, prošle godine odlučila se za potpuno drugačiji pristup, noseći haljinu optočenu s čak 84.000 Swarovski kristala, čija je izrada trajala više od 200 sati.