Kraljica Letizia pokazala sijede pramenove i održala lekciju iz elegancije

Španjolska kraljica Letizia u Madridu je odabrala profinjeno bijelo izdanje, no najviše pažnje privukli su njezini sijedi pramenovi, koje već neko vrijeme nosi bez prikrivanja

Kraljica Letizia bila je na sastanku s predstavnicama Romkinja i organizacijom Fundación Secretariado Gitano u Madridu, a njezin je look, kao i uvijek privukao sve poglede.

Španjolska kraljevska kuća objavila je da je cilj susreta bio istaknuti postignuća u području ravnopravnosti, uključivanja i društvene kohezije, ali i izazove koji i dalje postoje u smanjenju diskriminacije i nejednakosti. Za tu je prigodu bivša novinarka odabrala minimalističko bijelo odijelo s potpisom svima pristupačnog brenda Mango koje je izgledalo elegantno i u skladu s njezinim prepoznatljivim stilom. Sakoi čistih linija već su godinama jedan od njezinih modnih aduta, a bijela boja dodatno je naglasila dojam urednosti, smirenosti i nenametljive sofisticiranosti. Nosila je i dvobojne slingback cipele u Mary Jane stilu, model Paula Babies francuskog brenda Sézane. Riječ je o cipelama s nižom blok-potpeticom, remenčićem preko rista i kontrastnim crnim vrhom, u kombinaciji crne i svijetle/ecru nijanse.

Stajling je zaokružila decentnim nakitom i prirodnom šminkom, s naglaskom na uredno oblikovane obrve, blago istaknute oči i ružičasti ton na usnama. No detalj koji je ukrao pažnju nije bio ni kroj ni boja odijela, nego srebrni pramenovi uz lice. Sijedi pramenovi kao najljepši detalj Letizia je kosu nosila raspuštenu, s razdjeljkom sa strane, a sijedi pramenovi bili su jasno vidljivi uz tamnosmeđu kosu. Umjesto da ih skriva ili uklopi u boju, kraljica ih je pustila da postanu dio frizure koji licu daje mekoću i karakter. Upravo je taj detalj posljednjih godina postao jedan od njezinih beauty potpisa. Strani modni mediji više su puta pisali o tome da Letizia javno pokazuje prirodne sijede pramenove, a Vogue je još 2021. istaknuo da je trend prihvaćanja sijede kose stigao i u kraljevske krugove, spominjući upravo španjolsku kraljicu među poznatim ženama koje su ga učinile vidljivijim.

Kraljica Letizia Izvor: EPA / Autor: Miguel Angel Molina







