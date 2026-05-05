Kraljica Letizia pokazala sijede pramenove i održala lekciju iz elegancije

Španjolska kraljica Letizia u Madridu je odabrala profinjeno bijelo izdanje, no najviše pažnje privukli su njezini sijedi pramenovi, koje već neko vrijeme nosi bez prikrivanja
Kraljica Letizia bila je na sastanku s predstavnicama Romkinja i organizacijom Fundación Secretariado Gitano u Madridu, a njezin je look, kao i uvijek privukao sve poglede.
Španjolska kraljevska kuća objavila je da je cilj susreta bio istaknuti postignuća u području ravnopravnosti, uključivanja i društvene kohezije, ali i izazove koji i dalje postoje u smanjenju diskriminacije i nejednakosti.
Za tu je prigodu bivša novinarka odabrala minimalističko bijelo odijelo s potpisom svima pristupačnog brenda Mango koje je izgledalo elegantno i u skladu s njezinim prepoznatljivim stilom. Sakoi čistih linija već su godinama jedan od njezinih modnih aduta, a bijela boja dodatno je naglasila dojam urednosti, smirenosti i nenametljive sofisticiranosti.
Nosila je i dvobojne slingback cipele u Mary Jane stilu, model Paula Babies francuskog brenda Sézane. Riječ je o cipelama s nižom blok-potpeticom, remenčićem preko rista i kontrastnim crnim vrhom, u kombinaciji crne i svijetle/ecru nijanse.
Stajling je zaokružila decentnim nakitom i prirodnom šminkom, s naglaskom na uredno oblikovane obrve, blago istaknute oči i ružičasti ton na usnama. No detalj koji je ukrao pažnju nije bio ni kroj ni boja odijela, nego srebrni pramenovi uz lice.
Sijedi pramenovi kao najljepši detalj
Letizia je kosu nosila raspuštenu, s razdjeljkom sa strane, a sijedi pramenovi bili su jasno vidljivi uz tamnosmeđu kosu. Umjesto da ih skriva ili uklopi u boju, kraljica ih je pustila da postanu dio frizure koji licu daje mekoću i karakter.
Upravo je taj detalj posljednjih godina postao jedan od njezinih beauty potpisa. Strani modni mediji više su puta pisali o tome da Letizia javno pokazuje prirodne sijede pramenove, a Vogue je još 2021. istaknuo da je trend prihvaćanja sijede kose stigao i u kraljevske krugove, spominjući upravo španjolsku kraljicu među poznatim ženama koje su ga učinile vidljivijim.
Takav izbor posebno dolazi do izražaja jer je riječ o kraljici poznatoj po vrlo promišljenom javnom imidžu. Letizia rijetko prepušta detalje slučaju, a njezino prihvaćanje sijedih pramenova djeluje kao tihi, ali jasni odmak od ideje da se znakovi zrelosti moraju skrivati.
Bijelo odijelo dalo je cijelom looku gotovo monokromatsku lakoću, dok su tamna kosa i srebrni pramenovi unijeli kontrast. Taj spoj djelovao je prirodno, moderno i izrazito nosivo, bez teatralnosti koja često prati kraljevske stajlinge.
Letizia je time još jednom potvrdila da dobar stajling ne mora počivati na dramatičnim modnim gestama. Ponekad je dovoljno odabrati besprijekoran kroj, suzdržanu boju i dopustiti jednom prirodnom detalju da odradi najviše.
Sijeda kosa dugo se u javnom prostoru tretirala kao nešto što treba prikriti, osobito kod žena. No posljednjih godina sve je više poznatih žena koje je nose otvoreno, a Letizia je među onima koje taj pomak čine vidljivim i u vrlo formalnom, institucionalnom kontekstu.