Desert bez pečenja koji svi rade: Gotov je za 15 minuta

Kad temperature porastu, tražimo recepte koji su lagani, osvježavajući i gotovi bez uključivanja pećnice, a upravo takav desert s jogurtom i jagodama postao je pravi hit.

Jagode donose svježinu i prirodnu slatkoću, dok jogurt daje kremastu teksturu koja djeluje osvježavajuće, a ne zasitno.

Ovaj desert osvaja upravo svojom jednostavnošću jer nije težak, ne zahtijeva posebne vještine, a okusom podsjeća na laganu verziju cheesecakea.

Spoj kremastog jogurta, svježih jagoda i hrskavog keksa daje rezultat koji je istovremeno jednostavan i efektan, idealan za brzu pripremu kod kuće.

Sastojci:

400 g čvrstog jogurta (grčki ili obični)

200 g svježih jagoda

150 g mljevenih keksa (petit ili slični)

2 do 3 žlice meda ili šećera

1 vanilin šećer

po želji: malo limunovog soka ili korice limuna

Priprema:

Jagode se operu i narežu na manje komade, dio se može lagano zgnječiti kako bi pustile sok i dodatno obogatile kremu. Jogurt se pomiješa s medom ili šećerom i vanilin šećerom, a po želji se doda i malo limuna za svježiji okus.

U čaše ili zdjelice slažu se slojevi - prvo mljeveni keksi, zatim krema od jogurta pa jagode. Postupak se ponavlja dok se ne popuni čaša, a završava slojem voća na vrhu.

Desert se može poslužiti odmah, ali kratko hlađenje u hladnjaku dodatno će povezati okuse i dati mu još bolju teksturu.

Mali trik za bolji okus

Ako želite bogatiju verziju, dio jogurta može se zamijeniti mascarponeom ili tučenim vrhnjem, dok će dodatak svježih listića mente ili ribane limunove korice podići cijeli desert na višu razinu.