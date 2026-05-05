Za zlatnu haljinu Margot Robbie trebalo je 761 sat rada: Chanel je stvorio spektakl večeri

Margot Robbie vratila se na Met Galu u velikom stilu, a njezina Chanel haljina bila je jedan od onih modnih trenutaka u kojima se luksuz najbolje vidi u detaljima

Nakon nekoliko godina izbivanja s najvažnijeg modnog događaja sezone, Margot Robbie ponovno je stigla na stepenice njujorškog Metropolitan Museum of Arta. Glumica je za Met Galu 2026., održanu pod temom 'Fashion is Art', odabrala raskošnu kreaciju kuće Chanel i time još jednom potvrdila status jedne od najbolje odjevenih zvijezda večeri.

Riječ je o zlatnoj haljini bez naramenica, izrađenoj od lamé tkanine, s dugom kaskadnom povlakom ukrašenom cvjetnim laticama. Iza naizgled jednostavne siluete skrivao se iznimno zahtjevan proces izrade: Chanelov atelier na haljini je radio 761 sat, a u kreaciju je ugrađeno gotovo 1100 ručno izrađenih vezenih elemenata. Raskoš na crvenom tepihu Margot Robbie posljednji se put na Met Gali pojavila 2023., kada je tema bila posvećena Karlu Lagerfeldu. Tada je nosila Chanelovu haljinu iz couture kolekcije za proljeće 1993., s prepoznatljivim lancima koji su prizivali nasljeđe francuske kuće.

Margot Robbie Izvor: EPA / Autor: SARAH YENESEL

Ove godine odlučila se za novu Chanelovu viziju, iza koje stoji Matthieu Blazy, novi kreativni direktor kuće. Zlatna haljina spojila je klasičan glamur i suvremeni couture pristup, a posebno je do izražaja došla u pokretu, zahvaljujući raskošnoj povlaci koja je stvarala efekt modnog performansa. Povratak nakon tri godine Za Robbie je ovo bio prvi dolazak na Met Galu nakon 2023., a njezina povijest na ovom događaju počela je još 2014. godine. Tada je za temu 'Charles James: Beyond Fashion' nosila prozirnu Prada haljinu. Dvije godine kasnije, na Met Gali posvećenoj temi 'Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology', pojavila se u bijeloj Calvin Klein haljini bez naramenica, s izrezima u području struka.

