Sarah Paulson poslala snažnu poruku, ali mnogi joj zamjeraju jedno

Sarah Paulson pojavila se na Met Gali u jednom od najkomentiranijih izdanja večeri, a modni detalj koji je prekrio njezino lice mnogi su protumačili kao kritiku ultrabogatih

Glumica Sarah Paulson na ovogodišnju je Met Galu stigla u raskošnoj sivoj haljini od tila, koju potpisuje nezavisni modni brend Matières Fécales. No najviše pozornosti nije privukla sama kreacija, nego maska preko očiju oblikovana poput novčanice od jednog dolara.

Njezin look nosio je naziv 'The One Percent', što su mnogi na društvenim mrežama odmah povezali s kritikom najbogatijeg sloja društva. Pojedini komentatori otišli su korak dalje pa su izdanje protumačili kao neizravnu poruku Jeffu Bezosu i Lauren Sanchez Bezos, koji su ove godine imali istaknutu ulogu u organizaciji Met Gale. Met Gala 2026. održana je pod temom 'Fashion Is Art', odnosno 'Moda je umjetnost', povezanoj s izložbom 'Costume Art' u Costume Instituteu Metropolitan Museum of Art. Tema istražuje odnos odjeće, tijela i umjetničkog izraza. 'Poruka milijarderima' ili promašaj? Na TikToku i X-u ubrzo su se pojavile brojne reakcije. Dio korisnika pohvalio je glumicu tvrdeći da je jedina doista pogodila društveni komentar večeri. Drugi su, pak, zaključili da je njezin nastup licemjeran jer se takva kritika iznosi na događaju rezerviranom za financijsku i celebrity elitu.

Met Gala 2026 Izvor: EPA / Autor: SARAH YENESEL







