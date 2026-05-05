Sarah Paulson poslala snažnu poruku, ali mnogi joj zamjeraju jedno

Sarah Paulson pojavila se na Met Gali u jednom od najkomentiranijih izdanja večeri, a modni detalj koji je prekrio njezino lice mnogi su protumačili kao kritiku ultrabogatih
Glumica Sarah Paulson na ovogodišnju je Met Galu stigla u raskošnoj sivoj haljini od tila, koju potpisuje nezavisni modni brend Matières Fécales. No najviše pozornosti nije privukla sama kreacija, nego maska preko očiju oblikovana poput novčanice od jednog dolara.
Njezin look nosio je naziv 'The One Percent', što su mnogi na društvenim mrežama odmah povezali s kritikom najbogatijeg sloja društva. Pojedini komentatori otišli su korak dalje pa su izdanje protumačili kao neizravnu poruku Jeffu Bezosu i Lauren Sanchez Bezos, koji su ove godine imali istaknutu ulogu u organizaciji Met Gale.
Met Gala 2026. održana je pod temom 'Fashion Is Art', odnosno 'Moda je umjetnost', povezanoj s izložbom 'Costume Art' u Costume Instituteu Metropolitan Museum of Art. Tema istražuje odnos odjeće, tijela i umjetničkog izraza.
'Poruka milijarderima' ili promašaj?
Na TikToku i X-u ubrzo su se pojavile brojne reakcije. Dio korisnika pohvalio je glumicu tvrdeći da je jedina doista pogodila društveni komentar večeri. Drugi su, pak, zaključili da je njezin nastup licemjeran jer se takva kritika iznosi na događaju rezerviranom za financijsku i celebrity elitu.
Posebno se komentirala činjenica da su pojedinačne ulaznice za Met Galu ove godine, prema pisanju američkih medija, dosezale iznose od 100.000 dolara, dok je cijena stola bila višestruko veća. Zbog toga su neki korisnici društvenih mreža poručili da je teško ozbiljno shvatiti poruku protiv bogatstva kada dolazi s najekskluzivnijeg modnog događaja godine.
Ovogodišnja Met Gala i prije početka bila je pod povećalom zbog uloge Jeffa Bezosa i Lauren Sanchez Bezos. Par je naveden među glavnim donatorima izložbe 'Costume Art', a kasnije i među počasnim supredsjedateljima večeri.
Njihovo sudjelovanje izazvalo je prosvjede i online pozive na bojkot, osobito zbog kritika usmjerenih prema Amazonovim radnim praksama i poslovnim vezama Amazon Web Servicesa s američkim imigracijskim sustavom. Ipak, tvrdnje o organiziranom bojkotu poznatih osoba zasad nisu službeno potvrđene, a dio napisa temelji se na viralnim objavama i nagađanjima s društvenih mreža.
Modni komentar koji je podijelio publiku
Glumičina kombinacija uklopila se u avangardni pristup po kojem je glumica poznata na crvenom tepihu, no ovaj put rasprava se brzo prebacila s mode na politiku, novac i pitanje može li Met Gala uopće biti mjesto za kritiku bogatstva.
Jedni su njezinu masku od dolara proglasili hrabrim komentarom večeri, dok su drugi tvrdili da je promašila temu i dodatno naglasila jaz između poruke i prostora u kojem je izgovorena. U svakom slučaju, Sarah Paulson uspjela je ono što Met Gala često i traži: izazvati reakciju, pokrenuti raspravu i pretvoriti modni trenutak u širu kulturnu temu.