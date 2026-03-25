Tri dana samo sardine? Viralni trend obećava mršavljenje, ali ima zamku

Riječ je o posebnom režimu prehrane u kojem se do 72 sata jedu gotovo isključivo sardine, uz tvrdnje da takav pristup brzo smanjuje apetit i potiče mršavljenje.

Sardine same po sebi imaju niz prednosti: spadaju među plavu ribu, bogate su dugolančanim omega-3 masnim kiselinama, dobar su izvor vitamina D, a kada su konzervirane s kostima, donose i kalcij te fosfor. Britanski NHS pritom podsjeća da uravnotežena prehrana treba uključivati najmanje dvije porcije ribe tjedno, od čega jednu porcije plave ribe baš poput sardina.

Trend se oslanja na logiku keto prehrane : kad se unos ugljikohidrata naglo spusti, tijelo troši zalihe glikogena i prelazi na stvaranje ketona, odnosno na korištenje masti umjesto glukoze kao glavnog izvora energije. U praksi sardine fast najčešće znači dvije do četiri konzerve sardina dnevno, bez kruha, riže, tjestenine i većine drugih namirnica .

Stručnjaci, međutim, upozoravaju da se iza brzog pada na vagi češće krije gubitak vode i vrlo restriktivan obrazac prehrane nego održiv i zdrav način skidanja kilograma.

Problem nastaje kad zdrava namirnica postane jedina namirnica. Prema stručnim objašnjenjima, pad kilograma tijekom ovakvog trodnevnog režima najčešće je povezan s gubitkom vode jer zbog vrlo niskog unosa ugljikohidrata padaju zalihe glikogena, a s njima i vode koju tijelo veže. Kod nekih ljudi ketoni ujedno mogu privremeno smanjiti apetit, ali to nije isto što i trajno, kvalitetno mršavljenje.

U čemu je zamka?

Najveći je problem u tome što je riječ o izrazito restriktivnoj dijeti. Academy of Nutrition and Dietetics upozorava da viralne dijete često izbacuju čitave skupine namirnica pa mogu dovesti do manjka vitamina i minerala te drugih nuspojava. Kad se iz jelovnika praktički izbace ugljikohidrati i biljna hrana, pada i unos vlakana, što može značiti zatvor, probavne smetnje i lošiju raznolikost crijevne mikrobiote.

Nagla redukcija ugljikohidrata nekima može donijeti i umor, glavobolju, razdražljivost te osjećaj mentalne magle. Cleveland Clinic takve početne nuspojave opisuje kao dio takozvane 'keto gripe', a među češćim simptomima navodi umor, glavobolju, zatvor i ostale probleme s probavnim sustavom.

Treba imati na umu i preporuke za unos plave ribe. NHS navodi da je ona nutritivno vrlo vrijedna, ali i da neke skupine, među kojima su trudnice, dojilje i žene koje planiraju trudnoću, trebaju ograničiti unos zbog zagađivača poput teških metala. Upravo zato stručni pristup nije 'tri dana samo sardine', nego njihovo uključivanje nekoliko puta tjedno u raznolik i zasitan obrok.

Tipična porcija je oko 140 grama kuhane ribe, otprilike mala konzerva. Dok većina odraslih može sigurno jesti do četiri porcije masne ribe tjedno, trudnicama i dojiljama se savjetuje da ograniče unos na dvije.

'To je zato što je poznato da masna riba sadrži više zagađivača koji bi mogli biti štetni za zdravlje', rekla je nutricionistkinja Lucy Jones.

Što je pametniji pristup

Ako već volite sardine, puno razumniji potez jest uklopiti ih u uravnotežen jelovnik – uz povrće, mahunarke ili cjelovite žitarice. Time dobivate njihove prednosti, ali bez odricanja od vlakana, ugljikohidrata i prehrambene raznolikosti koju stručnjaci i dalje smatraju temeljem zdrave prehrane. Osobama s gihtom, bubrežnim bolestima, nekontroliranim visokim tlakom, trudnicama ili onima s poviješću poremećaja hranjenja ovakav restriktivan režim nije dobar izbor.

Što je keto dijeta? To je način prehrane s vrlo malo ugljikohidrata i visokim udjelom masti. Njezin je cilj dovesti tijelo u stanje ketoze, u kojem ono kao glavni izvor energije koristi mast umjesto glukoze.