Nekad ju je to mučilo, danas uživa: Sarah Michelle Gellar iskreno o svojim godinama

Sarah Michelle Gellar bez zadrške je progovorila o starenju i kaže da se danas osjeća bolje u svojoj koži nego u mlađim danima

Zvijezda kultne serije 'Buffy, ubojica vampira' ističe da ju je iskustvo naučilo većem samopouzdanju, ali i drukčijem odnosu prema tijelu, poslu i privatnom životu.

Sarah Michelle Gellar sve otvorenije govori o starenju, a sada priznaje da svoj današnji izgled voli više nego onaj iz mlađih dana. Glumica koju publika i dalje najviše pamti po kultnoj seriji iz 90-ih 'Buffy, ubojica vampira' kaže da se s godinama počela osjećati sigurnije i zadovoljnije sobom. U razgovoru za People 48-godišnja glumica, koja će 14. travnja 2027. proslaviti 50. rođendan, rekla je da joj nije problem osvrnuti se na projekte koje je snimala prije 15 ili 20 godina. 'Kad gledam svoje fotografije iz mlađih dana, pomislim: Mislim da sada izgledam bolje. Danas se više sviđam sama sebi', rekla je. Nekad ju je to mučilo, danas razmišlja drukčije Ipak, priznaje da nije uvijek bilo tako. U jednom razdoblju života smetalo joj je što više ne izgleda kao nekad. 'Bilo je razdoblje u mom životu kad je to ponekad utjecalo na mene i mislila sam: Sjajno, više tako ne izgledam', rekla je glumica. S vremenom je, kaže, počela drukčije gledati na to. 'A onda dođeš do točke kad pomislite: Da, ne želim tako izgledati. Ne bih više ni trebala tako izgledati.'

Iako se danas osjeća sigurnije, nije isključila mogućnost estetskih zahvata u budućnosti. Istaknula je da zasad nije išla na 'zatezanje' lica, ali da ne osuđuje nikoga tko se na to odluči. 'Ovo sam ja. Ovo je moja koža. Nisam radila facelifting. Ne kažem da jednog dana neću. Ne osuđujem nikoga, ali ovo sam ja. Ne mogu lagati o svojim godinama jer svi znaju koliko imam godina', poručila je. S godinama je drukčije otkrila i tjelovježbu Glumica kaže da joj je starenje donijelo i drukčiji odnos prema vježbanju. Objasnila je da se nekoć bojala dizanja utega jer nije željela izgledati previše mišićavo zbog glumačkih uloga. 'Svi govore da s godinama morate početi dizati utege. Ja sam se toga uvijek bojala jer sam glumica, a ako izgledate kao Terminator, teško je snimati kostimirane projekte', rekla je kroz smijeh.

