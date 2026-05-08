Najpoželjnije boje i uzorci: Ovih sedam manikura dominirat će ljetnom sezonom

I. B.

08.05.2026 u 14:14

Izvor: Profimedia / Autor: Frédéric VIELCANET / Alamy / Profimedia
Od nježnih pastelnih tonova do odvažnih uzoraka inspiriranih festivalima, ljetne manikure za 2026. donose spoj minimalizma i razigranosti. U fokusu su prozirni sjaj, voćne nijanse i boje zalaska sunca koje pristaju gotovo svakom stilu

Dolaskom toplijih dana raste i želja za promjenom beauty rutine, a nokti su ponovno među prvim detaljima koji dobivaju ljetni makeover. Stručnjaci za manikuru već su izdvojili trendove koji će dominirati salonima tijekom ljeta, a dobra je vijest da među njima ima mjesta i za klasične minimalistice i za ljubiteljice upečatljivih dizajna.

Pastelne nijanse i efekt 'voćnog soka'

Jedan od najvećih hitova sezone bit će takozvani 'washed denim' plavi tonovi. Riječ je o svijetlim nijansama plave koje podsjećaju na isprane traperice i donose osvježavajuću alternativu klasičnim pastelama.

Veliki povratak bilježe i prozirni, sjajni nokti s efektom želea. Ovoga ljeta oni dolaze u još laganijoj, gotovo vodenastoj verziji, s nijansama koje podsjećaju na voćne sokove i daju noktima svjež, luksuzan izgled.

Pastelne boje također ostaju u trendu, ali u nešto sofisticiranijem izdanju. Inspiracija dolazi iz gelato palete pa će posebno popularni biti tonovi maslaca, pistacije, kremasto žute i nježno zelene.

Minimalistički detalji i veliki povratak uzoraka

Diskretni ukrasi na noktima postaju sve popularniji, a mikro motivi jedan su od najpoželjnijih trendova sezone. Sitne trešnje, cvjetići, voće i decentni kristalići nose se na prozirnim bazama i daju efekt nenametljivog glamura.

Istodobno se vraćaju i maksimalistički uzorci. Točkice, animal print i upečatljivi grafički motivi ponovno su u fokusu, posebno u festivalskoj sezoni. Ključ modernog izgleda je kombinacija upečatljivog printa s neutralnom ili prozirnom podlogom.

Crvena ostaje klasik, ali u toplijem tonu

Klasična crvena manikura ni ove godine ne izlazi iz mode, no sada dolazi u toplijoj verziji inspiriranoj bojom rajčice. Sjajna, vibrantna i blago narančasta nijansa jedan je od najupečatljivijih odabira za ljeto 2026.

Uz nju, sve više prostora dobivaju i tonovi zalaska sunca poput marelice, breskve i toplih narančastih nijansi koje laskaju preplanuloj puti i savršeno se uklapaju u ljetnu atmosferu.

