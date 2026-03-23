Jessicu Biel razljutila snimka Timberlakeovog uhićenja, ali i dalje mu je podrška

Prema tvrdnjama izvora za People, Jessica Biel , supruga Justina Timberlakea, nezadovoljna je novom pažnjom koju je slučaj dobio, no suprugu i dalje pruža podršku.

Isti izvor tvrdi da Jessica Biel i dalje podupire supruga, ali da joj nije problem jasno pokazati kad je razočarana njegovim odlukama.

Dodao je i da snimka 'očito ne prikazuje Justina u najboljem svjetlu'.

'Postoji razlog zašto su se protivili objavi te snimke', rekao je izvor, dodajući da 44-godišnja glumica cijelu situaciju doživljava stresno i da bi najradije sve ostavila iza sebe.

Snimka, koju je policija okruga Suffolk objavila 20. ožujka, ponovno je vratila fokus na slučaj koji je posljednjih mjeseci pratio slavnog pjevača. Prema istom izvoru, glumici nije nimalo drago što je priča opet dospjela u središte pozornosti.

Biel nije zadovoljna nakon objave snimke policijske kamere koja prikazuje uhićenje njezina supruga Justina Timberlakea iz lipnja 2024., no unatoč svemu ostaje uz njega, piše People.

'Bilo je izazovnih trenutaka u posljednje vrijeme i usredotočena je na to da ide dalje', naveo je izvor. 'Najsretnija je kad se može posvetiti obiteljskom životu, kao i poslu kad odluči prihvatiti projekte.'

'Podržava Justina, ali se ne boji pokazati kad je razočarana određenim odlukama. Ovo je bio jedan od takvih trenutaka', dodao je.

Jessica Biel i Justin Timberlake vjenčali su se 2012. godine, a zajedno imaju dvoje djece, sinove Silasa i Phineasa.

Nagodba nakon optužbe

Timberlake (45), uhićen je 18. lipnja 2024. nakon izlaska iz hotela i restorana American Hotel na Long Islandu u saveznoj državi New York. Isprva je bio optužen za vožnju u alkoholiziranom stanju, a dobio je i dva prekršajna naloga, jedan zbog prolaska kroz znak stop, a drugi zbog nepridržavanja prometne trake.

Njegov odvjetnik Edward Burke Jr. tvrdio je da pjevač u trenutku uhićenja 'nije bio pijan', a u rujnu 2024. Timberlake je pristao na nagodbu i priznao krivnju za blaži prekršaj. Prema pisanju Peoplea, pjevač je ranije pokušao pravnim putem spriječiti objavu snimke s policijske kamere, no ona je ipak objavljena 20. ožujka nakon postignutog dogovora s policijom sela Sag Harbor i lokalnim vlastima.

U sudskom podnesku od 2. ožujka Timberlake je tvrdio da bi objava snimke narušila njegovu privatnost. U dokumentu se navodi da bi 'javno širenje te snimke prouzročilo ozbiljnu i nepopravljivu štetu njegovu osobnom i profesionalnom ugledu, izložilo ga javnom ismijavanju i uznemiravanju te ne bi služilo legitimnom javnom interesu'.

Ipak, na kraju je pristao na objavu verzije snimke koja, kako se navodi, 'ne predstavlja neopravdano zadiranje u privatnost'.

Neugodni trenuci sa snimke

Na objavljenoj snimci nalaze se i trenuci koji su brzo privukli pažnju javnosti. Među njima je i onaj u kojem Timberlake policajcu pokušava objasniti čime se bavi.

Kad ga je policajac tražio pojašnjenje, pjevač je rekao: 'Teško je to objasniti... hm... ja sam Justin Timberlake.'

Na snimci se vide i Justinovo pristupanje alko testovima, tijekom kojih je u jednom trenutku rekao: 'Ovo su baš teški testovi', a potom i: 'Srce mi ubrzano lupa.'