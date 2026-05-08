NA OTVARANJU PRIMARKA

Moćno odijelo i efektan top: Sarah Jessica Parker ukrala pozornost stajlingom

I. B.

08.05.2026 u 09:39

Sarah Jessica Parker
Sarah Jessica Parker Izvor: Profimedia / Autor: Madison Voelkel/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia
Na otvorenju nove trgovine high street brenda Primark u New Yorku, zvijezda serije 'Seks i grad' pojavila se u odijelu koje spaja poslovni minimalizam i prepoznatljiv Carrie Bradshaw šarm

U središtu modne priče nije bila glamurozna haljina ni ekstravagantan stajling, nego sofisticirana kombinacija koja potvrđuje da se klasični krojevi vraćaju na velika vrata. Parker je odabrala sivo, predimenzionirano odijelo širokih nogavica, a cijeli look podigla je romantičnim detaljem čipkastog topa i upečatljivim cipelama.

Povratak moćnog odijela

Glumica, koju publika i dalje snažno povezuje s likom Carrie Bradshaw iz serije 'Seks i grad', pokazala je kako poslovna moda može izgledati moderno i opušteno.

Umjesto stroge siluete, odabrala je fluidni kroj i ležerniji pristup stajlingu, što je posljednjih sezona jedan od vodećih trendova na svjetskoj modnoj sceni.

Sarah Jessica Parker Izvor: Profimedia / Autor: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Posebnu pažnju privukla je kombinacija muževnog kroja i ženstvenih detalja. Bijeli top s čipkastim rubovima ublažio je ozbiljnost sivog odijela, dok su cipele i decentni modni dodaci cijelom izdanju dali luksuzan prizvuk bez pretjerivanja.

Minimalizam s dozom njujorškog chica

Otvorenje nove Primarkove flagship trgovine na Manhattanu okupilo je brojna poznata lica, no upravo je Sarah Jessica Parker bila među najzapaženijima na događanju.

Njezin stajling još jednom potvrđuje da estetika tihog luksuza ne izlazi iz mode. Neutralne nijanse, kvalitetni krojevi i nenametljivi detalji dominirali su cijelim outfitom, a modni kritičari već ga svrstavaju među njezina najbolja recentna izdanja.

Carrie Bradshaw i dalje diktira trendove

Iako se godinama nalazi daleko od vrhunca ere 'Seksa i grada', Sarah Jessica Parkerro i dalje ima snažan utjecaj na modnu industriju. Glumica je kzroz karijeru izgradila status modne ikone, a njezina pojavljivanja redovito izazivaju reakcije.

Ovoga puta dokazala je da za efektan modni trenutak nisu potrebni šljokice ni dramatične haljine, dovoljno je dobro krojeno odijelo i stav.

Apsolutni vladar sezone vjenčanja: Ovaj top je veliki hit, u svakoj veličini stvara siluetu pješčanog sata
Doris Dragović užarila Split u moćnom odijelu, a nije odoljela ni trendu koji sada svi nose
Zaboravite na minimalizam: Hit su cipele koje mnogi smatraju pomalo neukusnim

