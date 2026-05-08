Moćno odijelo i efektan top: Sarah Jessica Parker ukrala pozornost stajlingom

U središtu modne priče nije bila glamurozna haljina ni ekstravagantan stajling, nego sofisticirana kombinacija koja potvrđuje da se klasični krojevi vraćaju na velika vrata . Parker je odabrala sivo, predimenzionirano odijelo širokih nogavica, a cijeli look podigla je romantičnim detaljem čipkastog topa i upečatljivim cipelama.

Umjesto stroge siluete, odabrala je fluidni kroj i ležerniji pristup stajlingu , što je posljednjih sezona jedan od vodećih trendova na svjetskoj modnoj sceni.

Glumica, koju publika i dalje snažno povezuje s likom Carrie Bradshaw iz serije 'Seks i grad' , pokazala je kako poslovna moda može izgledati moderno i opušteno.

Posebnu pažnju privukla je kombinacija muževnog kroja i ženstvenih detalja. Bijeli top s čipkastim rubovima ublažio je ozbiljnost sivog odijela, dok su cipele i decentni modni dodaci cijelom izdanju dali luksuzan prizvuk bez pretjerivanja.

Minimalizam s dozom njujorškog chica

Otvorenje nove Primarkove flagship trgovine na Manhattanu okupilo je brojna poznata lica, no upravo je Sarah Jessica Parker bila među najzapaženijima na događanju.

Njezin stajling još jednom potvrđuje da estetika tihog luksuza ne izlazi iz mode. Neutralne nijanse, kvalitetni krojevi i nenametljivi detalji dominirali su cijelim outfitom, a modni kritičari već ga svrstavaju među njezina najbolja recentna izdanja.

Carrie Bradshaw i dalje diktira trendove

Iako se godinama nalazi daleko od vrhunca ere 'Seksa i grada', Sarah Jessica Parkerro i dalje ima snažan utjecaj na modnu industriju. Glumica je kzroz karijeru izgradila status modne ikone, a njezina pojavljivanja redovito izazivaju reakcije.

Ovoga puta dokazala je da za efektan modni trenutak nisu potrebni šljokice ni dramatične haljine, dovoljno je dobro krojeno odijelo i stav.