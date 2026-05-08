totalni favorit

Apsolutni vladar sezone vjenčanja: Ovaj top je veliki hit, u svakoj veličini stvara siluetu pješčanog sata

M.D.

08.05.2026 u 06:09

Pariz - street style
Pariz - street style Izvor: Profimedia / Autor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

Plisirani top s peplum porubom postao je jedan od najpoželjnijih komada među najbolje odjevenim uzvanicama, a modne insajderice već ga proglašavaju vodećim trendom sezone proljeće/ljeto 2026.

Trendovi ne nastaju uvijek isključivo na pistama ili u street style kombinacijama. Dovoljno je da neki komad pojavi u kolekcijama nekoliko brendova i osvoji modne stručnjakinje pa da preraste u pravi hit. Upravo to dogodilo se s plisiranim topom te posljednjih mjeseci dominira ponudom brendova specijaliziranih za kombinacije za svečanije i posebne prigode poput vjenčanja.

vezane vijesti

Riječ je o modelu koji su mnogi prozvali 'harmonika top' zahvaljujući naglašenim vertikalnim naborima koji podsjećaju na taj glazbeni instrument, a iako mu kroj nije revolucionaran, spoj nekoliko ključnih trendova učinio ga je apsolutnim favoritom sezone.

Retro detalj

Pariz - street style
Pariz - street style Izvor: Profimedia / Autor: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Top karakteriziraju plisirani efekt, korzetirana silueta, otvorena ramena i peplum porub, detalj inspiriran estetikom prošlih desetljeća, a ove sezone vraća se na velika vrata. Posebno je zanimljiv efekt pješčanog sata koji ovaj model stvara bez pretjeranog stezanja i neudobnosti karakteristične za klasične korzete.

Trend je eksplodirao nakon revije modne kuće Louis Vuitton za sezonu proljeće/ljeto 2026., gdje je upravo ovaj top bio dio jednog od najzapaženijih stajlinga. Ubrzo nakon toga slični modeli počeli su se pojavljivati i na gošćama revije za jesen/zimu 2026./2027.

Giorgio Armani Prive
Giorgio Armani Prive Izvor: Profimedia / Autor: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP / Profimedia

Danas ga u svojim kolekcijama imaju brojni brendovi, od francuskog Sézanea, čiji je model već rasprodan, do španjolskog Bimanija, omiljenog među uzvanicama na vjenčanjima.

Bimani
  • Dafonte
  • Sezane
  • Gestuz
  • Tintoretto
Plisirani peplum top Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
POŽELJAN PRINT

POŽELJAN PRINT

Zaboravite na minimalizam: Hit su cipele koje mnogi smatraju pomalo neukusnim
KLJUČNI ZADACI

KLJUČNI ZADACI

Hortenzije su ušle u fazu intenzivnog rasta: Evo što sada učiniti za raskošan ljetni cvat
UZ BALERINKE

UZ BALERINKE

Ovako se nosi najpoželjnija haljina proljeća i nema šanse da u njoj prođete neopaženo

najpopularnije

Još vijesti