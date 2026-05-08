Apsolutni vladar sezone vjenčanja: Ovaj top je veliki hit, u svakoj veličini stvara siluetu pješčanog sata

Trendovi ne nastaju uvijek isključivo na pistama ili u street style kombinacijama. Dovoljno je da neki komad pojavi u kolekcijama nekoliko brendova i osvoji modne stručnjakinje pa da preraste u pravi hit. Upravo to dogodilo se s plisiranim topom te posljednjih mjeseci dominira ponudom brendova specijaliziranih za kombinacije za svečanije i posebne prigode poput vjenčanja.

Riječ je o modelu koji su mnogi prozvali 'harmonika top' zahvaljujući naglašenim vertikalnim naborima koji podsjećaju na taj glazbeni instrument, a iako mu kroj nije revolucionaran, spoj nekoliko ključnih trendova učinio ga je apsolutnim favoritom sezone.

Top karakteriziraju plisirani efekt, korzetirana silueta, otvorena ramena i peplum porub, detalj inspiriran estetikom prošlih desetljeća, a ove sezone vraća se na velika vrata. Posebno je zanimljiv efekt pješčanog sata koji ovaj model stvara bez pretjeranog stezanja i neudobnosti karakteristične za klasične korzete.

Trend je eksplodirao nakon revije modne kuće Louis Vuitton za sezonu proljeće/ljeto 2026., gdje je upravo ovaj top bio dio jednog od najzapaženijih stajlinga. Ubrzo nakon toga slični modeli počeli su se pojavljivati i na gošćama revije za jesen/zimu 2026./2027.