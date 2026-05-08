Povratak zaboravljenog trenda: Kraljica Letizia uskočila u najkontroverznije hlače

Kad se činilo da su uske hlače definitivno pale u zaborav pod dominacijom širokih krojeva, kraljica Letizia pokazala je suprotno. Španjolska kraljica pojavila se u Pamploni na obilježavanju Svjetskog dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca te modnim odabirom neočekivano vratila jedan od najkontroverznijih trendova posljednjih godina .

Poznata po sofisticiranom, ali nosivom stilu, kraljica Letizia je još jednom dokazala da s lakoćom spaja eleganciju i praktičnost. Ovoga puta pažnju nije privukla samo decentna kombinacija ružičaste i crne, već i komad za koji su mnogi vjerovali da se više neće vratiti na modnu scenu.

Za javno pojavljivanje odabrala je puderasto ružičasti sako koji se već nekoliko puta našao u njezinim izdanjima, a kombinirala ga je s crnom bluzom ukrašenom velikom mašnom oko vrata. Ipak, ključni komad cijelog stajlinga bile su crne uske hlače klasičnog kroja, siluete koja je posljednjih sezona gotovo potpuno ustupila mjesto širokim modelima.

Stajling je zaokružila crnim salonkama s umjerenom potpeticom, potvrdivši još jednom da najbolje modne kombinacije često počivaju upravo na jednostavnosti i dobro pogođenim klasicima. Kosu je nosila raspuštenu, zaglađenu i začešljanu na razdjeljak sa strane.