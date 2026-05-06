Chanel na udaru javnosti nakon Met Gale: 'Odjenuli su je kao da ide po kavu'

Upravo ta 'jednostavnost' izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama , ali i otvorila pitanja o standardima i granicama modne provokacije. I dok su jedni potez nazvali genijalnim, drugi su ga opisali kao promašaj, pa čak i nepoštovanje prema manekenki.

Na Met Gali, događaju poznatom po ekstravaganciji i teatralnim kreacijama, Bhavitha Mandava pojavila se u kombinaciji koja je izgledala poput širokih traperica i laganog topa. Reakcije su bile brze i oštre.

Dio publike smatrao je da je Chanel podbacio, šaljući svoju ambasadoricu na crveni tepih u, kako su tvrdili, 'previše običnom' izdanju. Kritike su se usmjerile upravo na modnu kuću, uz komentare da takav stajling ne odgovara razini događaja kakav je Met Gala.

Neki su otišli i korak dalje, tvrdeći da je riječ o svojevrsnoj nepravdi prema mladoj indijskoj manekenki koja je tek na početku karijere i kojoj je ovo bio veliki trenutak.

Nisu traperice, nego couture iluzija

Ipak, stvarnost je bila znatno složenija. Komad koji je izazvao kontroverzu nije bio izrađen od trapera, već od svile – haute couture kreacija osmišljene da izgleda poput denima.

Riječ je o tzv. trompe l’oeil efektu, optičkoj iluziji koja briše granicu između svakodnevnog i luksuznog. Chanel je ovim potezom pokušao reinterpretirati casual odjeću kroz prizmu visoke mode, što je dio šireg trenda u industriji.