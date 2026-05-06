Chanel na udaru javnosti nakon Met Gale: 'Odjenuli su je kao da ide po kavu'

Na ovogodišnjoj Met Gali jedna je kombinacija izazvala više reakcija nego najraskošnije haljine večeri – i to zbog dojma da je riječ o običnim trapericama. Chanel se zbog toga našao na udaru kritika, a mlada manekenka Bhavitha Mandava u središtu globalne rasprave
Umjesto očekivanog spektakla visoke mode, manekenka Bhavitha Mandava je na najvažnijem modnom događaju godine izgledala, barem na prvi pogled, gotovo svakodnevno.
Upravo ta 'jednostavnost' izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama, ali i otvorila pitanja o standardima i granicama modne provokacije. I dok su jedni potez nazvali genijalnim, drugi su ga opisali kao promašaj, pa čak i nepoštovanje prema manekenki.
Chanel pod paljbom: 'Odjenuli su je kao da ide po kavu'
Na Met Gali, događaju poznatom po ekstravaganciji i teatralnim kreacijama, Bhavitha Mandava pojavila se u kombinaciji koja je izgledala poput širokih traperica i laganog topa. Reakcije su bile brze i oštre.
Dio publike smatrao je da je Chanel podbacio, šaljući svoju ambasadoricu na crveni tepih u, kako su tvrdili, 'previše običnom' izdanju. Kritike su se usmjerile upravo na modnu kuću, uz komentare da takav stajling ne odgovara razini događaja kakav je Met Gala.
Neki su otišli i korak dalje, tvrdeći da je riječ o svojevrsnoj nepravdi prema mladoj indijskoj manekenki koja je tek na početku karijere i kojoj je ovo bio veliki trenutak.
Nisu traperice, nego couture iluzija
Ipak, stvarnost je bila znatno složenija. Komad koji je izazvao kontroverzu nije bio izrađen od trapera, već od svile – haute couture kreacija osmišljene da izgleda poput denima.
Riječ je o tzv. trompe l’oeil efektu, optičkoj iluziji koja briše granicu između svakodnevnog i luksuznog. Chanel je ovim potezom pokušao reinterpretirati casual odjeću kroz prizmu visoke mode, što je dio šireg trenda u industriji.
Dodatnu dimenziju daje i osobna priča: outfit referira na kombinaciju koju je Mandava nosila kada je otkrivena u njujorškoj podzemnoj željeznici, kao i na njezin proboj na Chanelovoj reviji.
Rasprava o granicama mode i percepciji
Kontroverza je brzo prerasla modni kontekst i otvorila šira pitanja. Dio komentatora smatra da je riječ o svježem pristupu koji razbija stroga pravila crvenog tepiha, dok drugi tvrde da je efekt jednostavno – podbacio.
Posebno su se istaknule rasprave o dvostrukim standardima i percepciji: bi li ista kombinacija bila drugačije prihvaćena da ju je nosila etabliranija zvijezda?
Neki su u svemu vidjeli i problem reprezentacije, sugerirajući da luksuzne kuće ne ulažu jednaku razinu kreativnosti u sve ambasadore.
U konačnici, Chanel je možda postigao upravo ono što je želio – stvorio je trenutak o kojem svi govore.