SPORNO IZDANJE

Chanel na udaru javnosti nakon Met Gale: 'Odjenuli su je kao da ide po kavu'

I. B.

06.05.2026 u 16:31

Bhavitha Mandava i Awar Odhiang na ovogodišnjoj Met Gali
Bhavitha Mandava i Awar Odhiang na ovogodišnjoj Met Gali Izvor: Profimedia / Autor: Jamie McCarthy / Getty images / Profimedia
Bionic
Reading

Na ovogodišnjoj Met Gali jedna je kombinacija izazvala više reakcija nego najraskošnije haljine večeri – i to zbog dojma da je riječ o običnim trapericama. Chanel se zbog toga našao na udaru kritika, a mlada manekenka Bhavitha Mandava u središtu globalne rasprave

Umjesto očekivanog spektakla visoke mode, manekenka Bhavitha Mandava je na najvažnijem modnom događaju godine izgledala, barem na prvi pogled, gotovo svakodnevno.

Upravo ta 'jednostavnost' izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama, ali i otvorila pitanja o standardima i granicama modne provokacije. I dok su jedni potez nazvali genijalnim, drugi su ga opisali kao promašaj, pa čak i nepoštovanje prema manekenki.

vezane vijesti

Chanel pod paljbom: 'Odjenuli su je kao da ide po kavu'

Na Met Gali, događaju poznatom po ekstravaganciji i teatralnim kreacijama, Bhavitha Mandava pojavila se u kombinaciji koja je izgledala poput širokih traperica i laganog topa. Reakcije su bile brze i oštre.

Dio publike smatrao je da je Chanel podbacio, šaljući svoju ambasadoricu na crveni tepih u, kako su tvrdili, 'previše običnom' izdanju. Kritike su se usmjerile upravo na modnu kuću, uz komentare da takav stajling ne odgovara razini događaja kakav je Met Gala.

Neki su otišli i korak dalje, tvrdeći da je riječ o svojevrsnoj nepravdi prema mladoj indijskoj manekenki koja je tek na početku karijere i kojoj je ovo bio veliki trenutak.

Nisu traperice, nego couture iluzija

Ipak, stvarnost je bila znatno složenija. Komad koji je izazvao kontroverzu nije bio izrađen od trapera, već od svile – haute couture kreacija osmišljene da izgleda poput denima.

Riječ je o tzv. trompe l’oeil efektu, optičkoj iluziji koja briše granicu između svakodnevnog i luksuznog. Chanel je ovim potezom pokušao reinterpretirati casual odjeću kroz prizmu visoke mode, što je dio šireg trenda u industriji.

Bhavitha Mandava i Awar Odhiang na ovogodišnjoj Met Gali
Bhavitha Mandava i Awar Odhiang na ovogodišnjoj Met Gali Izvor: Profimedia / Autor: Dimitrios Kambouris / Getty images / Profimedia

Dodatnu dimenziju daje i osobna priča: outfit referira na kombinaciju koju je Mandava nosila kada je otkrivena u njujorškoj podzemnoj željeznici, kao i na njezin proboj na Chanelovoj reviji.

Rasprava o granicama mode i percepciji

Kontroverza je brzo prerasla modni kontekst i otvorila šira pitanja. Dio komentatora smatra da je riječ o svježem pristupu koji razbija stroga pravila crvenog tepiha, dok drugi tvrde da je efekt jednostavno – podbacio.

Posebno su se istaknule rasprave o dvostrukim standardima i percepciji: bi li ista kombinacija bila drugačije prihvaćena da ju je nosila etabliranija zvijezda?

Neki su u svemu vidjeli i problem reprezentacije, sugerirajući da luksuzne kuće ne ulažu jednaku razinu kreativnosti u sve ambasadore.

U konačnici, Chanel je možda postigao upravo ono što je želio – stvorio je trenutak o kojem svi govore.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
MOĆ PLAVE

MOĆ PLAVE

Zaboravite na crnu: Ova neutralna boja obuće osvaja modni svijet i lakoćom podiže outfite
MLADOLIK LOOK

MLADOLIK LOOK

Goldie Hawn i s 80 izgleda nevjerojatno dobro: Ovakav stajling briše godine jednim potezom
SABINE GETTY

SABINE GETTY

Svi još uvijek bruje o haljini članice jedne od najpoznatijih bogataških obitelji

najpopularnije

Još vijesti