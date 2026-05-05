SIMON PORTE jacquemus

Zablistali u bijelom: Slavni dizajner na Met Galu poveo 80-godišnju baku

I. B.

05.05.2026 u 16:49

Liline i Simon Porte Jacquemus
Liline i Simon Porte Jacquemus Izvor: Profimedia / Autor: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Bionic
Reading

Francuski dizajner Simon Porte Jacquemus još je jednom pokazao da mu je obitelj najveća inspiracija, ovaj put na stepenicama njujorškog muzeja Metropolitan

Njegove kolekcije redovito nose osobne reference, ali posljednji potezi dodatno su naglasili koliko duboko privatno utječe na njegov kreativni rad. Od frizura inspiriranih kćeri do modne suradnje s bakom, Jacquemus briše granicu između intime i visoke mode.

vezane vijesti

Svaka kolekcija Simona Portea Jacquemusa svojevrsna je posveta njegovoj obitelji – ponekad suptilna, ponekad sasvim otvorena. Najnovija kolekcija za jesen 2026., nazvana 'Le Palmier', donijela je detalj koji je mnogima promaknuo, ali ne i njegovim najbližima.

Naime, svi modeli nosili su visoki rep razigranog volumena, inspiriran frizurom njegove dvogodišnje kćeri Mije. Taj detalj, nalik palmi koja se njiše na vjetru, poslužio je kao emotivna, ali nenametljiva nit vodilja cijele revije.

Baka kao ambasadorica brenda

Obiteljski utjecaj ne staje na simbolici. Jacquemus je ove godine napravio i konkretan potez – imenovao je svoju baku Liline prvom ambasadoricom brenda. Ona nije nova u svijetu mode; već je 2020. godine nosila njegove kreacije, no sada je dobila i službenu ulogu.

Time je dodatno učvrstio narativ koji njegov brend čini prepoznatljivim – autentičnost i emocionalnu povezanost.

Met Gala kao kruna obiteljske priče

Kada se pojavio na Met Gali, Jacquemus nije dvojio koga će povesti kao pratnju – izbor je pao upravo na Liline. Njihov zajednički izlazak bio je logičan nastavak priče koju dizajner već godinama gradi.

Liline i Simon Porte Jacquemus
  • Liline i Simon Porte Jacquemus
  • Liline i Simon Porte Jacquemus
  • Simon Porte Jacquemus s bakom
Liline i Simon Porte Jacquemus Izvor: Profimedia / Autor: Mike Coppola / Getty images / Profimedia

Za tu su prigodu nosili usklađene, besprijekorno krojene kombinacije u optički bijeloj boji, koje je dizajnirao sam Jacquemus. Dizajner je u ruci držao buket papirnatog cvijeća, dok je Liline nosila torbicu 'Valérie' – elegantan model s prepoznatljivim prstenastim zatvaračem, nazvan po njegovoj majci.

Cijeli stajling bio je više od modne izjave – bio je to intiman hommage obitelji pretočen u visoku modu.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SPEKTAKL U NEW YORKU

SPEKTAKL U NEW YORKU

Pogledajte izdanja s Met Gale: Najveća modna večer donijela odvažne i neobične kreacije
MANJE JE VIŠE

MANJE JE VIŠE

Hit sandale iz 90-ih obilježit će ljeto: Vizualno izdužuju noge i podižu svaki outfit
SVE JE IZNENADILA

SVE JE IZNENADILA

Za Met Galu postala je živa skulptura: Svi samo govore o izdanju Heidi Klum

najpopularnije

Još vijesti