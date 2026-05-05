Zablistali u bijelom: Slavni dizajner na Met Galu poveo 80-godišnju baku

Francuski dizajner Simon Porte Jacquemus još je jednom pokazao da mu je obitelj najveća inspiracija, ovaj put na stepenicama njujorškog muzeja Metropolitan

Njegove kolekcije redovito nose osobne reference, ali posljednji potezi dodatno su naglasili koliko duboko privatno utječe na njegov kreativni rad. Od frizura inspiriranih kćeri do modne suradnje s bakom, Jacquemus briše granicu između intime i visoke mode.

Svaka kolekcija Simona Portea Jacquemusa svojevrsna je posveta njegovoj obitelji – ponekad suptilna, ponekad sasvim otvorena. Najnovija kolekcija za jesen 2026., nazvana 'Le Palmier', donijela je detalj koji je mnogima promaknuo, ali ne i njegovim najbližima.

Naime, svi modeli nosili su visoki rep razigranog volumena, inspiriran frizurom njegove dvogodišnje kćeri Mije. Taj detalj, nalik palmi koja se njiše na vjetru, poslužio je kao emotivna, ali nenametljiva nit vodilja cijele revije. Baka kao ambasadorica brenda Obiteljski utjecaj ne staje na simbolici. Jacquemus je ove godine napravio i konkretan potez – imenovao je svoju baku Liline prvom ambasadoricom brenda. Ona nije nova u svijetu mode; već je 2020. godine nosila njegove kreacije, no sada je dobila i službenu ulogu.

Time je dodatno učvrstio narativ koji njegov brend čini prepoznatljivim – autentičnost i emocionalnu povezanost. Met Gala kao kruna obiteljske priče Kada se pojavio na Met Gali, Jacquemus nije dvojio koga će povesti kao pratnju – izbor je pao upravo na Liline. Njihov zajednički izlazak bio je logičan nastavak priče koju dizajner već godinama gradi.

Liline i Simon Porte Jacquemus Izvor: Profimedia / Autor: Mike Coppola / Getty images / Profimedia



