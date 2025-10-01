Kako prevariti mozak da zaspi: Ovi neobični trikovi stvarno pale

Premalo sna ne šteti samo koncentraciji i raspoloženju, nego dugoročno ugrožava i zdravlje. Umjesto uobičajenih savjeta, poput isključivanja ekrana i šalice toplog mlijeka, stručnjaci preporučuju i nekoliko neuobičajenih trikova koji vam mogu pomoći da brže i lakše utonete u san

Nedostatak sna ne utječe samo na raspoloženje i razinu energije, već je povezan i s ozbiljnim zdravstvenim tegobama, poput bolesti srca, dijabetesa, moždanog udara, pretilosti i bolesti bubrega. Stručnjaci preporučuju najmanje sedam sati sna svake noći, no u stvarnosti to mnogi ne uspijevaju postići zbog stresa, buke, umjetne svjetlosti ili stalnog korištenja pametnih telefona.

Iako je dobro poznato to da prije spavanja treba izbjegavati ekrane, postoje i manje uobičajeni trikovi koji mogu pomoći da lakše utonete u san.

Izvor: Promo fotografije / Autor: Freepik

Tople čarape su vam saveznik Jedan od njih su topla stopala. Nošenje mekanih čarapa u krevetu ili topla kupka prije spavanja pomažu tijelu da se opusti. Kada se stopala zagriju, krvne žile se šire, što dovodi do snižavanja tjelesne temperature i stvaranja osjećaja pospanosti. Stručnjaci taj učinak čak nazivaju prirodnim lijekom za san. Borite se da biste ostali budni Zanimljiva je i tehnika poznata kao paradoksalna namjera, a koja na prvi pogled djeluje proturječno. Umjesto da se prisiljavate na spavanje, pokušajte ostati budni. Na taj se način smanjuju tjeskobne misli koje često prate nastojanje da odmah zaspimo, a upravo to omogućuje da san prirodno dođe sam od sebe.

Snaga mašte Pomaže i snaga mašte. Ako zatvorite oči i zamislite prizore iz prirode: planinsku kolibu, logorsku vatru ili mirnu šumu, umirit ćete misli i tijelo. Znanstveno je potvrđeno da takve slike snižavaju krvni tlak i usporavaju rad srca, što stvara preduvjete za kvalitetniji san. Ponašajte se kao dijete Naoko djetinjasta, ali iznenađujuće učinkovita metoda je puhanje mjehurića. Iako zvuči neozbiljno, riječ je o vježbi disanja koja usporava puls, potiče opuštanje i smanjuje krvni tlak. Ako pri ruci nemate otopinu za mjehuriće, poslužit će i jednostavne tehnike dubokog disanja.