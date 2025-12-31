ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za 31. prosinca 2025. – što vam zvijezde danas donose

P. H.

31.12.2025 u 00:00

tportal
Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo Freepik
Bionic
Reading

Ovnovi su večeras nezaustavljiva sila. Adrenalin ih puca od ranog jutra i bit će prvi na plesnom podiju, a vjerojatno i zadnji koji odlazi. Njihova energija povući će i najuspavanije članove društva. Ipak, potrebno je pripaziti na nagle pokrete i vatromet – u euforiji bi mogli biti pomalo nespretni.

Pogledaj detaljni horoskop

Rakove će večeras preplaviti emocije. Dok svi slave, oni u sebi radite tihu rekapitulaciju godine. Najsretniji će biti u krugu najbližih ljudi gdje se osjećaju sigurno. Moguće je da će pustiti suzu točno u ponoć, ne od tuge, već od ganuća.

Detaljan dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.

vezane vijesti

Solari i baterije donose prekretnicu od 2026

Nova energetska era: Solari i baterije donose prekretnicu od 2026.

 Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

 Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
KVALITETNA NAMIRNICA

KVALITETNA NAMIRNICA

Evo kako trebamo pripremati jaja ako želimo smršaviti i povećati unos proteina
HITOVI SEZONE

HITOVI SEZONE

Izabel Kovačić servirala čak pet stajlinga, jedan bolji od drugog
TRAŽEN MODEL

TRAŽEN MODEL

Vrući trend: U Zaru je stigla pelerina koja je veći hit od kaputa i jakni

najpopularnije

Još vijesti