Ultimativni kaput sezone: Odzvonilo je klasici, kaputi u ovoj nijansi su čisti chic

31.12.2025 u 19:46

Pariz street style
Pariz street style Izvor: Profimedia / Autor: Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Kaput u čokoladno smeđoj nijansi, izrađen od kvalitetne tkanine ili vune, ističe se kao najpoželjniji komad jesensko-zimske sezone 2025./2026. Elegantniji od boje devine dlake i mekši od crne, postaje nova osnova profinjene i sofisticirane garderobe

Privlačnost čokolade odavno je neupitna, no ovoga puta nije riječ o okusu, već o boji koja je osvojila modnu scenu. Čokoladno smeđa posljednjih se sezona postupno nametnula kao ravnopravna alternativa klasičnim neutralnim nijansama poput crne i boje devine dlake. Riječ je o bogatoj, dubokoj i izrazito elegantnoj nijansi koja svakom stajlingu daje toplinu, ali i dozu sofisticiranosti.

Dok su proteklih sezona u fokusu bili čokoladno smeđi haljine, kožne bomber jakne te torbe i tenisice od mekane brušene kože, s dolaskom hladnijih dana u središte pozornosti dolazi jedan ključni komad. Kaput u ovoj nijansi preuzima glavnu ulogu u zimskim kombinacijama, a posebno se ističe klasični krojeni model od tkanine ili vune, bezvremenski, elegantan i iznimno jednostavan za kombiniranje s ostatkom garderobe.

Ovo je pet ključnih modnih komada za hladnije razdoblje Izvor: Profimedia / Autor: Montaža: Neven Bučević

Čokoladno smeđi kaputi kao zvijezde modnih pista

Da će kaput u ovoj nijansi postati nezaobilazan trend, bilo je jasno već na modnim pistama. Pojavio se u kolekcijama za jesen i zimu 2025./2026. brojnih renomiranih modnih kuća, među kojima su Hermès, Elisabetta Franchi, Ujoh, Etro i Mithridate. Ove su kolekcije potvrdile status čokoladno smeđe boje kao novog klasika suvremene elegancije.

Elisabetta Franchi
Elisabetta Franchi Izvor: Profimedia / Autor: IPA / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Trend se dodatno učvrstio i kroz prvu žensku kolekciju Jonathana Andersona za Dior, u kojoj se također pojavio kaput od smeđe tkanine. Time je jasno naznačeno da će ovaj komad ostati snažno prisutan i u nadolazećim sezonama, nadilazeći prolazne modne tendencije.

Hermes
Hermes Izvor: Profimedia / Autor: NOWFASHION / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kako nositi kaput u čokoladno smeđoj boji

Street style ponudio je najkonkretnije odgovore na pitanje kako nositi ovaj kaput. Čokoladno smeđi modeli viđaju se čak i češće nego na pistama, najčešće u midi ili maksi duljini, ponekad s integriranim šalom i gotovo uvijek u minimalističkom izdanju, bez uzoraka i suvišnih detalja.

Dior
Dior Izvor: Profimedia / Autor: Pixelformula / Sipa Press / Profimedia

Kada je riječ o kombiniranju, modne poznavateljice pokazale su da je ovaj kaput iznimno zahvalan. Odlično funkcionira uz bijelu i senf-žutu nijansu, ali i uz crnu, iako se ta kombinacija na prvi pogled može činiti neočekivanom. Upravo ta nenametljiva svestranost čini čokoladno smeđi kaput idealnim izborom za sve koji žele osvježiti zimsku garderobu, a pritom zadržati dozu bezvremenskog i profinjenog stila.

Arket
  • Claudie Pierlot
  • IKKS
  • H&M
  • Massimo Dutti
  • Polin et Moi
    +4
Čokoladno smeđi kaputi Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

tportal
