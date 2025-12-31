Veliki godišnji horoskop za 2026: Kome stiže bogatstvo, a tko mora paziti na zdravlje?

Pred vama je godina tektonskih promjena. Dok 2026. otvara svoja vrata, veliki nebeski igrači mijenjaju pozicije, stvarajući potpuno novu energiju koja se nije osjetila desetljećima. Saturn i Neptun ulaze u Ovna, Uran prelazi u Blizance, a Jupiter seli iz Raka u Lava. Ovo nije godina za stajanje na mjestu – ovo je godina kada se sudbina uzima u svoje ruke. Donosimo vam najdetaljniju prognozu za svih 12 znakova Zodijaka

Ovan (21. ožujka – 20. travnja) Ovo je bez sumnje najvažnija godina u vašem životu u posljednja tri desetljeća jer Saturn, 'učitelj mučitelj', i Neptun, 'planet snova', ulaze u vaš znak. Ovi tranziti prisilit će vas da odrastete, preuzmete odgovornost i redefinirate tko ste zapravo kada se ugase svjetla reflektora. Osjećat ćete težinu svijeta na ramenima, ali i nevjerojatnu snagu da izgradite temelje koji će trajati vječno.​

Ovan Vi ste večeras nezaustavljiva sila. Adrenalin vas puca od ranog jutra i bit ćete prvi na plesnom podiju, a vjerojatno i zadnji koji odlazi. Vaša energija povući će i najuspavanije članove društva. Ipak, pripazite na nagle pokrete i vatromet – u euforiji biste mogli biti pomalo nespretni. U ponoć ćete biti najglasniji u čestitanju.

Bik Večeras vam je najvažnije da vam je čaša puna, a tanjur bogat. Uživat ćete u svakom segmentu luksuza koji vam se ponudi. Nećete juriti s tuluma na tulum; pronaći ćete svoju udobnu bazu i tamo kraljevati. Ako ste u vezi, ponoćni poljubac bit će filmski i strastven. Pripazite samo da vas gurmanluk ne uspava prije odbrojavanja.

Blizanci Vama jedna zabava nije dovoljna. Vjerojatno imate plan obići barem tri lokacije do ponoći. Telefon vam neprestano svijetli, šaljete čestitke, snimate storije i flertujete sa svima redom. Vaša društvena baterija je na 100%, ali pazite da u toj jurnjavi ne izgubite ekipu s kojom ste došli. Fokus vam je raspršen, ali zabava je zagarantirana.

Rak Emocije vas večeras preplavljuju. Dok svi slave, vi u sebi radite tihu rekapitulaciju godine. Najsretniji ćete biti u krugu najbližih ljudi gdje se osjećate sigurno. Moguće je da ćete pustiti suzu točno u ponoć, ne od tuge, već od ganuća. Nemojte se forsirati na bučne trgove ako vam srce želi intimnu atmosferu uz svijeće.

Lav Ovo je vaša pozornica. Pomno ste birali outfit tjednima i večeras očekujete da svi pogledi budu upereni u vas. Zračite glamurom i karizmom. Bit ćete duša zabave, naručivati runde za cijeli šank i voditi glavnu riječ. Samo pazite da u želji za dominacijom ne zasjenite partnera ili prijatelje – dopustite i njima komadić reflektora.

Djevica Čak i na Staru godinu, vaš mozak analizira. Promatrate tko se kako ponaša, je li usluga na nivou i kasni li odbrojavanje. Opustite se! Nitko ne ocjenjuje kvalitetu zabave osim vas. Dopustite si večeras biti malo 'neuredni' i spontani. Ako se prolije piće ili razmaže šminka, neka to bude znak da ste se napokon dobro zabavili bez kočnica.

Vaga Večeras blistate posebnim sjajem. Vaš šarm otvara sva vrata, a ljudi će se natjecati za vašu pažnju. Ako ste slobodni, ovo je noć kada bi se bezazleni flert mogao pretvoriti u nešto više. Težit ćete eleganciji i finim manirama čak i u najvećoj gužvi. U ponoć ćete tražiti nekoga posebnog s kim ćete podijeliti trenutak magije.

Škorpion Vi večeras imate misiju. Bilo da se radi o zavodničkoj igri ili poslovnom potezu koji planirate u opuštenoj atmosferi, vaš pogled je fiksiran na cilj. Zračite magnetskom privlačnošću i misterijom. Nećete se razbacivati riječima, ali vaša prisutnost bit će snažna. Ponoć za vas nije samo promjena datuma, već prilika za duboku osobnu transformaciju.

Strijelac Za vas granice večeras ne postoje. Smijat ćete se najglasnije, plesati najluđe i vjerojatno predložiti neku spontanu ludost nakon ponoći. Vaš optimizam je zarazan i ljudi će se lijepiti za vas tražeći dašak te pozitivne energije. Pripazite samo na mjeru u svemu – od pića do obećanja koja dajete u zanosu slavlja.

Jarac Večeras ostavljate brige u 2025. godini. Napokon ste odlučili skinuti oklop ozbiljnosti i pokazati svoju zabavnu stranu koju rijetki poznaju. Iznenadit ćete okolinu svojim humorom i opuštenošću. Ovo je noć kada slavite svoje uspjehe. U ponoć ćete donijeti tihu, ali čvrstu odluku o svojim ciljevima za budućnost, nazdravljajući vlastitoj snazi.

Vodenjak Očekujte neočekivano – to je vaš moto za večeras. Možda ćete završiti na tulumu gdje nikoga ne poznajete ili na mjestu koje nije bilo u planu, i to će vam biti savršeno. Odbijate klišee i tražite autentično iskustvo. Vaša ekscentričnost večeras je vaša najveća prednost. Budite spremni na susret koji bi mogao promijeniti vaš pogled na svijet.

Ribe Večeras ste poput lika iz bajke. Sve oko vas djeluje nestvarno i čarobno. Glazba vas nosi, a atmosfera vas opija više od šampanjca. Prepustite se tom osjećaju, ali držite se prijatelja koji će paziti da ne odlutate previše. U ponoć zamislite želju iz dubine srca – svemir je večeras posebno otvoren za vaše snove. Pogledaj detaljni horoskop

Ljubav Saturnov ulazak u vaš znak donosi otrežnjenje i potrebu za ozbiljnošću kakvu dosad niste poznavali. Površne avanture i flertovi izgubit će svaki smisao; tražit ćete partnera koji je spreman s vama graditi imperij i biti vam oslonac u teškim trenucima. Ako je vaša veza na klimavim nogama, proljeće 2026. bit će presudno vrijeme kada će se mnogi odnosi ili učvrstiti ili nepovratno puknuti pod pritiskom realnosti. Slobodni Ovnovi privlačit će starije, zrelije partnere ili osobe s autoritetom koje im mogu pružiti osjećaj sigurnosti i strukture. Ljeto donosi test zrelosti, gdje ćete morati birati između kratkotrajnog uzbuđenja i dugoročne stabilnosti, a vaš izbor odredit će vašu ljubavnu sudbinu za idućih sedam godina. Karijera Profesionalno, vaša ambicija bit će nezaustavljiva, ali uspjeh sada zahtijeva vojničku disciplinu, odricanje i naporan rad bez prečaca. Neptun u vašem znaku dat će vam vizionarske ideje i kreativni potencijal, dok će vam Saturn pružiti alate i upornost da te snove pretvorite u opipljivu stvarnost. Očekujte da ćete preuzeti lidersku poziciju ili pokrenuti vlastiti posao koji će zahtijevati svu vašu energiju, ali će rezultati biti monumentalni. Financijska situacija stabilizirat će se tek u drugoj polovici godine, stoga budite mudri s ulaganjima u prvom kvartalu.

Kate Hudson je Ovan, rođena je 19. travnja 1979. Izvor: Profimedia / Autor: Valerie Terranova / Getty images / Profimedia



Zdravlje S dva teška planeta u vašem znaku, vaša fizička vitalnost bit će na velikom testu izdržljivosti. Morat ćete ozbiljno shvatiti signale koje vam tijelo šalje, posebno kada su u pitanju zubi, kosti, koljena i glava, koja je vaša slaba točka. Kronični umor mogao bi postati vaš neprijatelj ako ne uvedete strogu rutinu spavanja i odmora. Disciplinirani režim vježbanja sada nije opcija, već apsolutna nužnost za održavanje mentalnog zdravlja i izbacivanje nakupljenog stresa. Čuvajte se padova i ozljeda uzrokovanih brzinom; 2026. od vas traži da usporite i koračate oprezno. Bik (21. travnja – 20. svibnja) Nakon sedam godina nepredvidivih turbulencija, Uran napokon napušta vaš znak krajem travnja, donoseći vam prijeko potreban mir i povratak stabilnosti koju toliko volite. Napokon ćete moći odahnuti i početi uživati u plodovima promjena koje ste proživjeli, osjećajući se sigurnije u svojoj koži nego ikada prije.​ Ljubav Dok Jupiter boravi u Raku u prvoj polovici godine, vaša komunikacija s partnerom bit će obojena nježnošću, intuicijom i dubokim razumijevanjem. Ovo je idealno, možda i najbolje vrijeme u desetljeću za planiranje obitelji, kupnju zajedničke nekretnine ili jednostavno uživanje u mirnom suživotu. Samci bi ljubav svog života mogli pronaći u neposrednom susjedstvu, preko rodbinskih veza ili na kratkim putovanjima koja će se pretvoriti u romantične avanture. Kada Jupiter uđe u Lava tijekom ljeta, strasti će se rasplamsati u domu, pa očekujte renovacije ili proslave koje će okupiti cijelu obitelj. Stabilnost koju ste dugo tražili sada je napokon tu, a vi ste spremni otvoriti srce bez straha od iznenadnih šokova.

Melania Trump je Bik, rođena je 26. travnja 1970. Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO







Karijera Fokus se seli s konstantnih promjena i kriza na financijsku stabilizaciju i akumulaciju bogatstva. Mars će u svibnju kvadratirati Pluton, što vas može gurnuti u borbu za veću plaću, bolje uvjete rada ili pravedniju raspodjelu dobiti. Vaša prirodna upornost i praktičnost bit će vaši najveći aduti u pregovorima, stoga se ne bojte tražiti ono što znate da zaslužujete. Uranov ulazak u vaše polje novca u Blizancima može donijeti nove, nekonvencionalne izvore prihoda, možda putem interneta ili tehnologije. Druga polovica godine povoljna je za ulaganja u nekretnine ili poljoprivredu, područja gdje se osjećate kao kod kuće.​ Zdravlje Smanjenje stresa nakon odlaska Urana imat će čudotvoran učinak na vaš iscrpljeni živčani sustav. Vrijeme je da se posvetite hedonizmu na zdrav način, ulažući u masaže, spa tretmane i boravak u prirodi koji vas regenerira. Ipak, pazite na grlo i štitnjaču, koji bi mogli biti osjetljivi u periodima pojačanog emocionalnog izražavanja. Sklonost nakupljanju kilograma bit će pojačana Jupiterovim utjecajem, stoga uravnotežite gurmanske užitke s redovitim šetnjama. Vaše mentalno zdravlje procvjetat će kako se osjećaj sigurnosti bude vraćao u vaš život. Blizanci (21. svibnja – 21. lipnja) Spremite se za vožnju života jer vi ste zvijezda 2026. godine! Uran, planet revolucije i buđenja, ulazi u vaš znak krajem travnja i ostaje tamo sedam godina, donoseći ciklus radikalnih promjena. Sve što ste mislili da znate o sebi bit će preispitano, a vaša želja za slobodom postat će nezaustavljiva sila.​

Angelina Jolie je Blizanac, rođena je 4. lipnja 1975. Izvor: EPA / Autor: EDUARDO LIMA







+2 Angelina Jolie je Blizanac, rođena je 4. lipnja 1975. Izvor: EPA / Autor: EDUARDO LIMA

Ljubav Vaš ljubavni život postaje nepredvidiv, električan i pun iznenađenja koja ni sami nećete moći predvidjeti. Tradicionalni odnosi i rutine mogli bi vas početi gušiti, zbog čega ćete tražiti partnera koji je ujedno vaš najbolji prijatelj i suputnik u ludim avanturama. Moguće su nagle ljubavi na prvi pogled koje će vas pogoditi poput groma, ali i nagli prekidi dugih veza ako osjetite da gubite svoju dragocjenu slobodu. Eksperimentiranje u ljubavi bit će naglašeno, a vi ćete biti otvoreniji nego ikad za nekonvencionalne oblike odnosa. Ako ste u braku, ključno je da s partnerom uvedete novine i zajedničke hobije, inače će dosada postati neprijatelj broj jedan. Karijera Uran budi vašeg unutarnjeg genija i inovatora, tjerajući vas da razmišljate izvan svih okvira. Ovo je savršeno vrijeme za pokretanje tehno startupa, bavljenje medijima, aplikacijama ili bilo kojim poslom koji uključuje futurističke ideje. Očekujte neočekivano – prilika života može doći iz vedra neba, možda kroz slučajan susret ili ideju koja vam padne na pamet usred noći. Vaša sposobnost brzog učenja i prilagodbe bit će vaše najjače oružje u svijetu koji se mijenja munjevitom brzinom. Ipak, čuvajte se ishitrenih odluka i nepotrebnog rizika; neka vas vodi inspiracija, ali neka razum drži volan. Zdravlje Vaš živčani sustav bit će pod ogromnim pritiskom zbog ubrzanog tempa života i količine informacija koje procesuirate. Morate naučiti tehnike uzemljenja i disanja kako biste spriječili anksioznost i nesanicu koje donosi Uranova energija. Digitalni detoks bit će vam potreban češće nego ikad prije; odredite dane kada ste potpuno offline. Mogući su problemi s dišnim sustavom ili alergijama, stoga jačajte imunitet prirodnim putem. Kretanje je nužno, ali birajte aktivnosti koje smiruju um, poput joge ili tai chija, umjesto onih koje vas dodatno stimuliraju. Rak (22. lipnja – 22. srpnja) Jupiter, planet sreće, boravi u vašem znaku sve do 30. lipnja, čineći vas apsolutnim miljenikom Zodijaka u prvoj polovici godine. Ovo je vaše vrijeme za sjaj, širenje i optimizam koji će zaraziti sve oko vas, brišući sjećanja na prošle tuge.​ Ljubav Zračite samopouzdanjem, toplinom i karizmom koja privlači ljude u vaš život poput magneta. Ovo je istinsko 'zlatno doba' za Rakove u potrazi za srodnom dušom; prilike za ljubav su svuda oko vas. Postojeće veze produbit će se kroz zajednička putovanja, duhovni rast ili odluku o proširenju obitelji koja će donijeti neizmjernu radost. Jupiter širi sve što dotakne, pa tako i vaše srce, koje će biti spremno oprostiti stare povrede i krenuti ispočetka. Budite oprezni samo da u zanosu ne obećate više nego što možete ispuniti, jer će vaš entuzijazam biti bez granica.

Margot Robbie je Rak, rođena je 2. srpnja 1990. Izvor: EPA / Autor: ALLISON DINNER





Margot Robbie je Rak, rođena je 2. srpnja 1990. Izvor: EPA / Autor: ALLISON DINNER

Karijera Dok je Jupiter u vašem znaku, imate onaj famozni 'Midin dodir' – sve čega se dotaknete može se pretvoriti u uspjeh. Iskoristite proljeće maksimalno za osobnu promociju, traženje povišice i širenje svog utjecaja u poslovnom svijetu. Od srpnja, kada Jupiter pređe u Lava, fokus se seli na vaše polje financija – očekujte značajno povećanje prihoda ili priljev novca iz neočekivanih izvora. Vaša intuicija u poslu bit će nepogrešiva, stoga slušajte onaj unutarnji glas pri donošenju važnih odluka. Nemojte se bojati zauzeti mjesto koje vam pripada; skromnost ove godine nije vrlina koja se nagrađuje. Zdravlje Imate viška energije i osjećate se vitalnije nego godinama unazad, ali pazite na liniju. Jupiter voli širiti sve, pa tako i vaš struk, stoga je umjerenost u hrani i piću ključna. Emocionalno ćete biti izuzetno stabilni i sretni, što će se direktno i pozitivno odraziti na vaše fizičko zdravlje i imunitet. Ipak, pripazite na jetru i izbjegavajte pretjerivanje s alkoholom ili masnom hranom tijekom brojnih slavlja. Boravak uz vodu i dalje ostaje vaš najbolji način za regeneraciju i punjenje baterija. Lav (23. srpnja – 23. kolovoza) Vaše vrijeme dolazi u drugom poluvremenu, kada Jupiter ulazi u vaš znak 30. lipnja i otvara godinu dana kraljevskog tretmana. Pripremite crveni tepih, jer od ljeta 2026. vi preuzimate glavnu ulogu na kozmičkoj pozornici, sjajniji i moćniji nego ikad.​ Ljubav Prvu polovicu godine iskoristite za introspekciju i rješavanje prošlosti, jer od ljeta postajete neodoljivi magnet za ljubav. Ljubavne prilike će se nizati jedna za drugom, a vi ćete biti u poziciji da birate partnera koji vas uistinu zaslužuje. Zauzeti Lavovi mogli bi s partnerom proslaviti važnu obljetnicu, obnoviti zavjete ili se odlučiti na veliki korak poput vjenčanja ili prinove. Vaša velikodušnost i toplina bit će na vrhuncu, čineći vas najboljim partnerom i roditeljem u Zodijaku. Samo pazite da vam ego ne poraste previše; zapamtite da je u ljubavi potrebno dvoje.

Jennifer Lopez je Lav, rođena je 24. srpnja 1969. Izvor: EPA / Autor: Peter Lakatos



Karijera Prvi dio godine iskoristite za pripremu, učenje i planiranje u tišini, daleko od znatiželjnih pogleda. Kada Jupiter uđe u Lava, to je vaš znak za lansiranje velikih ideja i projekata na kojima ste radili. Priznanja, nagrade, medijska pažnja i unapređenja smiješe vam se u jesen 2026., potvrđujući vaš status i stručnost. Ovo je idealno vrijeme za pokretanje vlastitog brenda ili posla koji nosi vaše ime, jer će vaša karizma prodavati sve. Financijski uspjeh slijedi vašu hrabrost, stoga se nemojte bojati rizika i velikih ulaganja u sebe. Zdravlje Vitalnost vam drastično raste od srpnja, i osjećat ćete se kao da možete pomaknuti planine. Do tada, pripazite na srce, krvni tlak i kralježnicu, te nemojte forsirati tijelo preko njegovih granica. Visoka energija Jupitera može vas potaknuti na pretjerivanje u svemu, pa tako i u fizičkim aktivnostima, stoga slušajte svoje tijelo. Odličan je period za promjenu imidža, novu frizuru ili estetske zahvate kojima ćete poboljšati svoje samopouzdanje. Vaš optimizam bit će vaš najbolji lijek protiv svih bolesti. Djevica (24. kolovoza – 23. rujna) Godina 2026. donosi vam društveno širenje, nova prijateljstva i duboki duhovni uvid. Saturn napokon napušta vašu opozicijsku zonu, što donosi ogromno olakšanje u odnosima i osjećaj da vam je netko skinuo teret s leđa. Ljubav Ljubav bi se u prvoj polovici godine mogla roditi iz dugogodišnjeg prijateljstva ili kroz aktivnost na društvenim mrežama dok je Jupiter u Raku. Od ljeta, ulaskom Jupitera u vašu zonu podsvijesti, moguće su tajne veze, platonske ljubavi ili karmički susreti koji će vas duboko promijeniti iznutra. Bit ćete skloniji idealizaciji partnera i žrtvovanju za ljubav, stoga pazite da ne izgubite sebe u tom procesu. Postojeće veze postaju duhovnije i suosjećajnije, s naglaskom na međusobnom pomaganju i razumijevanju bez riječi. Ako ste slobodni, ne tražite ljubav na bučnim mjestima; ona vas čeka u tišini, možda na tečaju joge ili meditacije.

Blake Lively je Djevica, rođena je 25. kolovoza 1987. Izvor: Profimedia / Autor: Guerin Charles/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia







Karijera Ovo je godina umrežavanja i timskog rada; ne pokušavajte sve raditi sami jer je snaga sada u zajednici. Uran u vašem polju karijere donosi neočekivane promjene smjera, možda čak i potpunu promjenu profesije koja će vas osloboditi dosadne rutine. Tehnologija i internet postaju vaši ključni saveznici u poslu, stoga se nemojte opirati digitalizaciji. Jesen je idealna za povlačenje, rad od kuće ili bavljenje istraživačkim radom daleko od uredske vreve. Vaša analitičnost bit će tražena, ali naučite vjerovati i svojoj intuiciji koja će biti izoštrena. Zdravlje Psihosomatske tegobe mogle bi biti naglašene, stoga je mentalna higijena apsolutni prioritet u 2026. godini. Vaš probavni sustav bit će ogledalo vaših emocija; ako ste pod stresom, trbuh će prvi reagirati. Pronađite tehniku opuštanja koja vam odgovara, bilo da je to čitanje, vrtlarstvo ili duge šetnje šumom. San će biti ključan za vašu regeneraciju, posebno u drugoj polovici godine kada će vam trebati više odmora i bijega od stvarnosti. Pripazite na stopala i limfni sustav, te pijte dovoljno tekućine. Vaga (24. rujna – 23. listopada) Spremite se za godinu u kojoj karijera i javni život dolaze u prvi plan. Jupiter u vašem polju karijere do ljeta donosi prilike za napredak, dok Saturnov ulazak u Ovna stavlja vaše odnose na ozbiljnu kušnju zrelosti. Ljubav Saturn ulazi u vaše polje partnerstva, što znači da je vrijeme 'ili-ili' za sve vaše važne odnose. Slabe veze, one koje se temelje na navici ili površnosti, vjerojatno neće preživjeti ovaj tranzit i raspast će se kako bi napravile mjesta za nešto pravo. Čvrste veze prolazit će kroz testove odgovornosti, možda kroz zajedničke obaveze, brigu o starijima ili financijske izazove koji će vas ili zbližiti ili udaljiti. Slobodne Vage mogle bi ući u brak iz razuma ili započeti vezu s osobom s kojom imaju veliku razliku u godinama. Ljubav sada nije igra, već ozbiljan projekt koji zahtijeva rad, trud i kompromis.​

Dakota Johnson je Vaga, rođena je 4. listopada 1989. Izvor: Profimedia / Autor: Balkis Press/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Karijera Prva polovica godine je vaša žetva; Jupiter u polju karijere donosi vam priznanja, unapređenja i reputaciju koju ste godinama gradili. Iskoristite ovo vrijeme da se popnete na vrh i osigurate svoju poziciju prije nego što se energija promijeni. Od ljeta, fokus se seli na društveni aktivizam, udruženja i planiranje dugoročnih ciljeva s istomišljenicima. Vaša diplomatska vještina bit će ključna u rješavanju sukoba na poslu. Nemojte se bojati preuzeti odgovornost vođe, jer zvijezde vas guraju u prvi plan, htjeli vi to ili ne. Zdravlje Bubrezi i donji dio leđa bit će vaše slabe točke pod utjecajem Saturna, stoga ih čuvajte od hladnoće i napora. Važno je piti puno vode i održavati balans tekućine u tijelu kako biste izbjegli upale. Stres zbog partnerskih odnosa može se odraziti na koži ili hormonalnom balansu. Pronađite ravnotežu između posla i odmora jer sklonost iscrpljivanju radi drugih mora prestati. Vježbe za jačanje kralježnice, poput pilatesa, bit će vam od neprocjenjive koristi. Škorpion (24. listopada – 22. studenog) Jupiter vam otvara vrata svijeta, doslovno i metaforički, donoseći godinu ekspanzije, učenja i putovanja. Uranov izlazak iz vašeg polja partnerstva donosi smirenje u odnosima i kraj dramatičnih prevrata. Ljubav Nakon godina turbulencija, vaš ljubavni život napokon ulazi u mirnije vode, što ćete dočekati s olakšanjem. Dok je Jupiter u Raku, idealno je vrijeme za romantična putovanja s partnerom koja će vam vratiti strast i bliskost. Moguće su ljubavi s osobama iz inozemstva, strancima ili ljudima koji imaju potpuno drugačiji svjetonazor od vašeg. Od ljeta, kada Jupiter uđe u Lava, vaš seli se na status i ambiciju, pa ćete tražiti partnera s kojim možete biti 'moćan par'. Slobodni Škorpioni vbit će magnetski privlačni i tajanstveni, osvajajući srca bez ijedne izgovorene riječi.

Julia Roberts je Škorpion, rođena je 28. listopada 1967. Izvor: EPA / Autor: RICCARDO ANTIMIANI





Karijera Ovo je godina učenja, usavršavanja i širenja vidika; upišite onaj tečaj ili fakultet o kojem ste oduvijek sanjali. Vaši poslovi s inozemstvom, izdavaštvom ili pravom cvjetat će pod Jupiterovom zaštitom. Od ljeta vas očekuje veliki karijerni skok, priznanje ili nagrada za minuli rad koja će vas lansirati u orbitu uspjeha. Saturn u vašem polju posla tražit će disciplinu i organizaciju, ali će vam dati i strukturu potrebnu za uspjeh. Nemojte se bojati pokazati svoje talente svijetu, vrijeme skrivanja je prošlo. Zdravlje Reproduktivni organi i mjehur tradicionalno su vaše osjetljive točke, stoga ne zanemarujte redovite preventivne preglede. Vaša energija bit će snažna i obnavljajuća, ali pazite na pretjerivanje u užicima koje može dovesti do iscrpljenosti. Seksualna energija bit će visoka, pa je kanalizirajte kroz sport ili kreativni rad ako nemate partnera. Mentalno ste jaki i otporni, spremni na sve izazove. Detoksikacija organizma u proljeće pomoći će vam da se osjećate lakše i poletnije. Strijelac (23. studenog – 21. prosinca) Vaš vladar Jupiter donosi vam financijsku podršku i transformaciju kroz tuđe resurse u prvoj polovici godine. Ulazak Saturna u Ovna stabilizira vašu vatrenu energiju i usmjerava je na kreativnost i djecu. Ljubav Prva polovica godine donosi intenzivnu intimnost i strast; zanimat će vas duboka, transformativna iskustva, a ne površni flertovi. Seksualni život bit će bogat i uzbudljiv, a emocionalne veze dublje nego ikad prije. Od ljeta, kada Jupiter uđe u Lava, ljubav postaje avantura – putovanja, učenje i filozofski razgovori s partnerom bit će vaša hrana. Saturn u polju ljubavi može donijeti ozbiljnost u vezama, možda odluku o djeci ili preuzimanje odgovornosti za partnera. Slobodni Strijelci mogli bi se zaljubiti u nekoga tko im je ujedno i učitelj ili mentor.

Amanda Seyfried je Strijelac, rođena je 3. prosinca 1985. Izvor: Profimedia / Autor: Image Press Agency / ddp USA / Profimedia

Karijera Očekujte dobitke kroz nasljedstva, investicije, kredite ili partnerstva; novac vam dolazi kroz druge ljude. Odlično je vrijeme za rješavanje dugova i financijsku konsolidaciju koja će vam donijeti miran san. Od ljeta se otvaraju prilike za rad u inozemstvu, učenje stranih jezika ili poslove vezane uz turizam i visoko obrazovanje. Vaš optimizam bit će zarazan, otvarajući vam vrata koja su drugima zatvorena. Ipak, Saturn traži da svoje kreativne projekte shvatite ozbiljno i strukturirano, a ne kampanjski. Zdravlje Jetra i bedra su područja na koja trebate obratiti pažnju, posebno s obzirom na vaš hedonistički stil života. Pripazite na prehranu i unos šećera, jer će Jupiter poticati pretjerivanje u slatkim užicima. Sport i boravak na otvorenom su nužni za vašu dobrobit i održavanje kondicije. Moguće su sportski ozljede zbog nepažnje, stoga se dobro zagrijte prije aktivnosti. Vaš duh je nesalomljiv, a to je pola zdravlja. Jarac (22. prosinca – 20. siječnja) Vaš vladar Saturn ulazi u Ovna, znak vašeg doma i obitelji, što označava početak novog ciklusa izgradnje temelja. Jupiter u vašem polju partnerstva do ljeta donosi sreću u odnosima i javnom životu. Ljubav Prva polovica godine je izvrsna za vjenčanja, zaruke i javno ozakonjenje veza; ako ste čekali pravi trenutak, to je sada. Partner će vam biti izvor sreće, podrške i optimizma, donoseći svjetlo u vaš ponekad preozbiljan svijet. Od ljeta, intimnost postaje dublja, a zajedničke financije dolaze u fokus. Saturn u polju doma može donijeti obaveze oko starijih članova obitelji ili rješavanje stambenog pitanja koje će zahtijevati strpljenje. Slobodni Jarci imaju priliku upoznati 'onog pravog' ili 'onu pravu' preko posla ili na javnim događanjima.

Kate Middleton je Jarac, rođena je 9. siječnja 1982. Izvor: EPA / Autor: NEIL HALL







Karijera Uran ulazi u vaše polje posla i donosi promjene u svakodnevnoj rutini; možda ćete promijeniti posao, način rada ili uvesti novu tehnologiju. Očekujte nestabilnost, ali i priliku za oslobađanje od poslova koji vas guše i ne ispunjavaju. Javni nastupi i ugovori su pod sretnom zvijezdom u prvoj polovici godine, stoga se ne skrivajte. Od jeseni rješavate pitanja nasljedstva, kredita ili velikih investicija. Budite spremni na fleksibilnost, jer stari, kruti načini rada više neće donositi rezultate. Zdravlje Saturn u Ovnu može donijeti glavobolje, probleme sa sinusima ili zubima, stoga ne odgađajte posjete liječniku. Stres zbog obiteljskih obaveza može vas iscrpiti ako ne postavite jasne granice. Važno je da nađete vrijeme samo za sebe, daleko od dužnosti i odgovornosti koje vas pritišću. Kosti i zglobovi trebaju dodatnu njegu i suplementaciju kalcijem. Mentalna čvrstina je vaša snaga, ali nemojte zaboraviti da i stijena ponekad treba odmor. Vodenjak (21. siječnja – 19. veljače) Ovo je godina revolucije za vas! Uran, vaš vladar, ulazi u prijateljske Blizance, potičući vašu kreativnost i ljubavni život. Pluton u vašem znaku i dalje vas transformira iz korijena, dajući vam moć i karizmu.​ Ljubav Uran u polju ljubavi donosi vatromet, uzbuđenje i neočekivane preokrete koji će vas ostaviti bez daha. Ljubav će biti sve samo ne dosadna; moguće su nagle zaljubljenosti, nekonvencionalne veze i puno eksperimentiranja. Ako ste u vezi, unesite novine i slobodu u odnos kako bi on preživio i procvjetao. Od ljeta, kada Jupiter uđe u Lava (vaše polje braka), mnogi Vodenjaci mogli bi se odlučiti na brak ili ozbiljno vezivanje, iznenađujući sami sebe. Slobodni Vodenjaci bit će glavni zavodnici Zodijaka, privlačeći pažnju gdje god se pojave.

Amal Clooney je Vodenjak, rođena je 3. veljače 1978. Izvor: EPA / Autor: Mohammed Badra



Karijera Posao se širi, a obaveze rastu u prvoj polovici godine dok je Jupiter u Raku; imat ćete pune ruke posla, ali i dobre odnose s kolegama. Od ljeta, fokus se seli na javnost, klijente i ugovore koji će vam donijeti popularnost i uspjeh. Uran potiče kreativne projekte, umjetnost i rad s djecom ili mladima. Vaša originalnost bit će vaša najveća valuta na tržištu. Nemojte se bojati biti drugačiji i predvoditi trendove, jer svijet je sada spreman za vaše vizije. Zdravlje Cirkulacija i živčani sustav su područja na koja trebate paziti, posebno s obzirom na električnu energiju Urana. Moguće su proširene vene ili grčevi u nogama, stoga se krećite i izbjegavajte dugotrajno stajanje. Tehnike opuštanja su nužne zbog mentalne hiperaktivnosti koja vam neće dati spavati. Srce treba čuvati od stresa i uzbuđenja. Vaša energija bit će zarazna, ali pazite da ne pregorite u želji da promijenite svijet. Ribe (20. veljače – 20. ožujka) Saturn napušta vaš znak i ulazi u Ovna, ostavljajući vas s naučenim lekcijama i većom zrelošću. Neptun, vaš vladar, također polako prelazi u Ovna, označavajući kraj jedne ere sanjarenja i početak konkretizacije snova. Ljubav Jupiter u vašem polju ljubavi i djece u prvoj polovici godine donosi neizmjernu sreću, romantiku i plodnost. Ovo je jedno od najboljih razdoblja za zaljubljivanje, trudnoću ili kreativno izražavanje kroz ljubav. Srce vam je puno, a život izgleda kao bajka. Od ljeta, fokus se seli na svakodnevni život i posao, gdje ćete možda naći ljubav kroz kolegijalnost. Uran u polju doma može donijeti selidbe, promjene u obitelji ili neobične životne uvjete koji će vam donijeti osjećaj slobode. Slobodne Ribe uživat će u pažnji udvarača i romantičnim gestama.

Brittany Snow je Riba, rođena je 9. ožujka 1986. Izvor: EPA / Autor: NINA PROMMER







