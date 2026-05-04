PPD lani uprihodio 2,4 milijarde eura, ali i upozorio kako je tržište ušlo u eru izražene volatilnosti

PPD je lani isporučio 10 posto više plina u Hrvatskoj nego u prethodnom razdoblju , što, kako ističu, dokazuje strateško usmjerenje kompanije prema snažnijem rastu na domaćem tržištu. Iako se prihodi i dalje ostvaruju u međunarodnom poslovanju, rezultati pokazuju da je PPD u proteklom razdoblju ostvario mjerljiv napredak u jačanju domaćeg portfelja.

U priopćenju navode da je, nakon nekoliko godina izraženih poremećaja i volatilnosti, 2025. godinu obilježila stabilizacija europskog plinskog tržišta , ali i da su kretanja cijena plina i dalje ostala pod snažnim utjecajem geopolitičkih okolnosti, kao i šireg odnosa između europskog i azijskog tržišta energije.

U priopćenju naglašavaju da im važan oslonac poslovanja ostaje rastuće LNG tržište. PPD na terminalu u Omišlju raspolaže značajnim zakupljenim kapacitetima koji će od ove godine dodatno rasti, dok nabavu LNG-a osigurava kombinacijom dugoročnih i srednjoročnih ugovora. Time kompanija, stoji u priopćenju, dodatno doprinosi stabilnosti i sigurnosti opskrbe Hrvatske i susjednih država. LNG je činio trećinu dobave kompanije u proteklom razdoblju, a očekuje se daljnje povećanje tog udjela, čime se kroz diverzifikaciju dodatno osnažuje položaj kompanije.

Ulazak u eru izražene volatilnosti

Komentirajući rezultate, član Uprave Slaven Rajman istaknuo je kako je razdoblje stabilizacije iza njih te da je plinsko tržište ušlo u novu eru izražene volatilnosti.

'Procjene s početka godine upućivale su na rekordnu globalnu potrošnju plina u 2026., uz istodobni pad potrošnje u Europskoj uniji. No, globalne neizvjesnosti kojima svjedočimo nedvojbeno će promijeniti tržišna kretanja. Ponovno ulazimo u razdoblje snažnog pritiska na radni kapital energetskih tvrtki, ali PPD je na to spreman zahvaljujući poslovnom modelu koji počiva na diverzificiranim izvorima nabave, dugoročnim ugovorima i snažnoj dobavnoj infrastrukturi', izjavio je Rajman.

Dodao je da upravo zato hrvatskom tržištu i u nadolazećoj plinskoj godini mogu jamčiti sigurnu opskrbu i stabilnije cijene.

'Istodobno, nastavak rasta hrvatskog gospodarstva za nas je jasan signal da postoji dodatni prostor za jačanje domaćeg portfelja, što ostaje jedan od ključnih poslovnih prioriteta PPD-a', zaključio je Rajman.