Hormuški tjesnac opet prohodan: Krenuli tankeri, plin i kruzeri prema Europi i Aziji

Među brodovima koji su prošli u subotu, pet ih je ukrcalo teret iz Irana, od naftnih derivata do metala. Tri od njih su brodovi za ukapljeni naftni plin. Odredišta su im Kina i Indija.

Prošli su i tankeri iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Saudijske Arabije i Bahreina s naftom za jugoistočnu Aziju te za Italiju.