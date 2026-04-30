Zagrebački holding četvrtu godinu zaredom u plusu, najavili nove usluge

U 2025. zabilježen je rast prihoda u segmentima vodoopskrbe i odvodnje, održavanja zelenih površina, parkiranja, prodaje lijekova, održavanja čistoće i odvoza otpada te upravljanja i održavanja javnih cesta. Iako je prelazak s javne na tržišnu opskrbu plinom promijenio volumen poslovanja u odnosu na prethodnu godinu, Grupa je zadržala stabilnost.

Ostvareno je 771,15 milijuna eura prihoda uz 729,27 mil eura rashoda , priopćio je u četvrtak Zagrebački holding.

Grupa je prošlu godinu završila s neto dobiti od 21,73 milijuna eura , dok je operativna dobit (EBITDA) dosegla 104,98 milijuna eura.

'Uz nastavak pozitivnog poslovanja Grupe Zagrebački holding, koje se bilježi od 2022. godine, te očuvanje financijske stabilnosti, kroz provedbu različitih strateških projekata usmjereni smo na povećanje učinkovitosti i unaprjeđenje kvalitete komunalnih usluga koje pružamo građanima te digitalizaciju poslovanja', istaknuo je predsjednik Uprave Ivan Novaković.

Ulaganjima u mehanizaciju, opremu te unaprjeđenje poslovanja, poručio je, nastavljaju raditi na ostvarenju strateških ciljeva kako bi dugoročno doprinijeli razvoju grada i povećanju kvalitete života građana.

U 2025. Zagrebački holding dobio je odobrenje Gradske skupštine za sklapanje Ugovora o zelenom kreditu namijenjenog investiranju kojim se zaokružuje započeti ciklus modernizacije i povećanja operativne učinkovitosti. Riječ je o nabavci više od 300 komada specijaliziranih vozila, strojeva i mehanizacije za održavanje zelenih površina, javnih cesta te pružanje usluge prikupljanja komunalnog otpada.

Projekt širenja infrastrukture za odvojeno prikupljanje otpada nastavljen je i u 2025. ugradnjom podzemnih i polupodzemnih spremnika.

Vezano za digitalizaciju poslovanja, napominju da je početkom 2026. dovršena implementacija SAP integralnog informacijskog sustava, koji predstavlja temelj za centralizirano upravljanje financijama, a pokrenut je i razvoj LoRaWAN mreže, čime se, kažu, dodatno ubrzava transformacija Zagreba u pametan i tehnološki napredan grad.

'Grupa Zagrebački holding ostvarila je značajne iskorake u području održivosti poslovanja, što je prepoznato nagradama Hrvatskog indeksa održivosti (HRIO) i Hrvatske gospodarske komore dodijeljenima tijekom 2025. godine. Usvajanjem Plana dekarbonizacije Zagrebački holding postavio je jasne okvire za smanjenje štetnih emisija, optimizaciju resursa i dugoročno održivo poslovanje', navodi Zagrebački holding u priopćenju.