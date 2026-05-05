Haribo ostvario rekordnu prodaju: Kupci umjesto čokolade biraju gumene bombone

Oko četvrtine tog rasta donijeli su novi proizvodi , objavila je ta njemačka kompanija. 'Do 2025. uspjeli smo dodatno proširiti tržišni udio i privući nove kupce u svim dobnim skupinama, a osobito među potrošačima u dobi od 20 do 39 godina', rekao je glasnogovornik kompanije u naknadnom priopćenju.

'Naša svjetska prodaja uvećana je za 4,5 posto', rekao je u intervjuu za njemačke dnevne poslovne novine Handelsblatt u ponedjeljak glavni komercijalni direktor Haribo Grupe Herwig Vennekens.

Rastu prodaje doprinijeli su i kiseli proizvodi koje je kompanija nedavno plasirala na tržište, uključujući Haribo Pico-Balla Sauer i Haribo Super Wummis u obliku crva, navodi glasnogovornik.

U sezonskim kupnjama, primjerice, za Božić i Uskrs, gumeni bomboni sve su popularniji, dok potražnja za čokoladnim proizvodima pada, napominje njemačka novinska agencija dpa.

'Voćni gumeni bomboni sve se češće mogu naći u čizmicama za svetog Nikolu i uskrsnim košaricama umjesto čokolade', rekao je Vennekens za Handelsblatt, istaknuvši promjenu u ponašanju potrošača nakon znatnog poskupljenja čokolade zbog visokih cijena kakaovca.

Haribovi proizvodi prodaju se u gotovo 200 zemalja diljem svijeta, navodi kompanija. Proizvode se u 16 pogona u 11 zemlja, uz oko 8.500 zaposlenika.