Promjena navika

Haribo ostvario rekordnu prodaju: Kupci umjesto čokolade biraju gumene bombone

M.Či./Hina

05.05.2026 u 10:59

Haribo
Haribo Izvor: EPA / Autor: SASCHA STEINBACH
Bionic
Reading

Njemački proizvođač gumenih medvjedića Haribo ostvario je prošle godine rekordni obujam prodaje, zahvaljujući popularnim novim proizvodima, ali i visokim cijenama čokolade zbog kojih su građani više kupovali druge slatkiše, izjavio je u ponedjeljak jedan od čelnika kompanije

'Naša svjetska prodaja uvećana je za 4,5 posto', rekao je u intervjuu za njemačke dnevne poslovne novine Handelsblatt u ponedjeljak glavni komercijalni direktor Haribo Grupe Herwig Vennekens.

Oko četvrtine tog rasta donijeli su novi proizvodi, objavila je ta njemačka kompanija. 'Do 2025. uspjeli smo dodatno proširiti tržišni udio i privući nove kupce u svim dobnim skupinama, a osobito među potrošačima u dobi od 20 do 39 godina', rekao je glasnogovornik kompanije u naknadnom priopćenju.

vezane vijesti

Rastu prodaje doprinijeli su i kiseli proizvodi koje je kompanija nedavno plasirala na tržište, uključujući Haribo Pico-Balla Sauer i Haribo Super Wummis u obliku crva, navodi glasnogovornik.

U sezonskim kupnjama, primjerice, za Božić i Uskrs, gumeni bomboni sve su popularniji, dok potražnja za čokoladnim proizvodima pada, napominje njemačka novinska agencija dpa.

'Voćni gumeni bomboni sve se češće mogu naći u čizmicama za svetog Nikolu i uskrsnim košaricama umjesto čokolade', rekao je Vennekens za Handelsblatt, istaknuvši promjenu u ponašanju potrošača nakon znatnog poskupljenja čokolade zbog visokih cijena kakaovca.

Haribovi proizvodi prodaju se u gotovo 200 zemalja diljem svijeta, navodi kompanija. Proizvode se u 16 pogona u 11 zemlja, uz oko 8.500 zaposlenika.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
Brojne novosti

Brojne novosti

Država kreće u stroži nadzor poslodavaca: Jedan prekršaj mogao bi ih skupo stajati
opskrbni lanac

opskrbni lanac

Brodarski div MSC otvara novu rutu kako bi izbjegao Hormuz
OD SUTRA DO PONEDJELJKA

OD SUTRA DO PONEDJELJKA

Porezna uprava: Zbog digitalne transformacije dio usluga nedostupan

najpopularnije

Još vijesti