Ina povećava dividendu, evo koliko bi mogli dobiti dioničari

Uprava i Nadzorni odbor (NO) Ine sazvali su glavnu skupštinu za 12. lipnja na kojoj će dioničari razmotriti financijske izvještaje za 2025. godinu te odlučiti o isplati dividende od 16,8 eura po dionici, što je za 4,8 eura više nego godinu ranije
Ina je završila prošlu godinu s neto dobiti od 152,3 milijuna eura, a Uprava i NO predlažu da se veći dio toga – 151,2 milijuna eura – isplati kao dividenda, a milijun eura raspodijeli u zakonske rezerve, vidljivo je iz poziva za skupštinu objavljenog u utorak.
Dividenda bi bila isplaćena u ukupnom iznosu od 168 milijuna eura, jer bi se uz 151,2 milijuna eura lanjske dobiti isplatio i dio zadržane dobiti iz 2024. u iznosu od 16,8 milijuna eura.
'Uzevši u obzir stabilnu financijsku poziciju, predlaže se distribucija dobiti društva u obliku isplate dividende u iznosu od 16,80 eura po dionici', stoji u pozivu za skupštinu.
Tako će se ukupno za dividendu isplatiti 168 milijuna eura ili 16,8 eura po dionici, što je za 4,8 eura više nego godinu ranije. Pravo na njezinu isplatu imali bi svi dioničari koji su upisani u depozitorij SKDD-a na dan 17. lipnja. Dividenda bi se isplatila najkasnije 10. srpnja.
Mađarski MOL drži 49,08 posto dionica Ine, u državnom je vlasništvu 44,84 posto dionica, dok je ostatak u rukama fondova i malih ulagača.