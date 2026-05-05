Ina povećava dividendu, evo koliko bi mogli dobiti dioničari

Ina je završila prošlu godinu s neto dobiti od 152,3 milijuna eura, a Uprava i NO predlažu da se veći dio toga – 151,2 milijuna eura – isplati kao dividenda, a milijun eura raspodijeli u zakonske rezerve, vidljivo je iz poziva za skupštinu objavljenog u utorak.

Dividenda bi bila isplaćena u ukupnom iznosu od 168 milijuna eura, jer bi se uz 151,2 milijuna eura lanjske dobiti isplatio i dio zadržane dobiti iz 2024. u iznosu od 16,8 milijuna eura.