Audi strahuje mogućih američkih carina: 'Značajno će opteretiti našu kompaniju'

Podizanje američkih carinskih stopa na uvoz automobila iz Europske unije "značajno" bi utjecalo na Audi, koji ovog ljeta namjerava na američko tržište plasirati svoj najveći SUV, izjavio je u utorak financijski direktor kompanije Jürgen Rittersberger
Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je u petak da će povisiti carine na uvoz automobila iz Europske unije s dosadašnjih 15 na 25 posto, optužujući Uniju da ne poštuje odredbe prošlogodišnjeg trgovinskog sporazuma sa SAD‑om. Mjere zasad nisu službeno potvrđene.
'Jedno je jasno: budu li te carine nametnute, značajno će opteretiti našu kompaniju', rekao je direktor, dodavši da Audi još uvijek procjenjuje situaciju.
Proizvođač luksuznih automobila iz sastava Volkswagen Grupe na osobitom je udaru američkih trgovinskih barijera jer nema vlastitu proizvodnju u toj zemlji i za isporuke američkim kupcima oslanja se na uvoz iz Europe i Meksika.
Audijev luksuzni SUV Q9, koji bi ovog ljeta trebao biti plasiran na američko tržište, proizvodi se u pogonu u Bratislavi i stoga bi bio obuhvaćen predloženim carinama.
Izgradnja proizvodne baze u Sjedinjenim Američkim Državama već je dugo predmet razgovora u njemačkoj kompaniji. Rittersberger je rekao da Audi sada razmatra razne mogućnosti s matičnim Volkswagenom.
'Bez političke podrške u obliku subvencija, smanjenja carina ili sličnih mjera bit će nam teško', istaknuo je direktor.
Audi je potvrdio prognozu prihoda za 2026. godinu u koju nije uračunato moguće povisivanje američke carinske stope, koja trenutačno iznosi 15 posto. Već taj namet Volkswagen Grupu košta oko četiri milijarde eura u godini.
Pod pritiskom carina i oštre konkurencije kineskih proizvođača Volkswagenove podružnice već su počele smanjivati troškove i unositi izmjene u ponudu automobila, priopćili su iz Grupe. Audi tako namjerava do 2029. godine ugasiti 7.500 radnih mjesta.