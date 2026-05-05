Audi strahuje mogućih američkih carina: 'Značajno će opteretiti našu kompaniju'

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je u petak da će povisiti carine na uvoz automobila iz Europske unije s dosadašnjih 15 na 25 posto, optužujući Uniju da ne poštuje odredbe prošlogodišnjeg trgovinskog sporazuma sa SAD‑om. Mjere zasad nisu službeno potvrđene.

'Jedno je jasno: budu li te carine nametnute, značajno će opteretiti našu kompaniju', rekao je direktor, dodavši da Audi još uvijek procjenjuje situaciju.

Proizvođač luksuznih automobila iz sastava Volkswagen Grupe na osobitom je udaru američkih trgovinskih barijera jer nema vlastitu proizvodnju u toj zemlji i za isporuke američkim kupcima oslanja se na uvoz iz Europe i Meksika.