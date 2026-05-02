Ne radite ovu pogrešku s gumama: Može vas skupo koštati i ugroziti sigurnost

Već i pad tlaka od samo pola bara u odnosu na preporučenu vrijednost mijenja ponašanje automobila na cesti - produžuje se put kočenja, a stabilnost u zavojima osjetno slabi. Uz to, povećani otpor kotrljanja dovodi do veće potrošnje goriva, i to do 0,3 litre na 100 kilometara. Na razini Europe to znači čak tri milijarde litara goriva više godišnje.

S druge strane, ni previsok tlak nije bez posljedica. U tom slučaju vožnja postaje neudobnija, a gume se troše neravnomjerno, što dodatno skraćuje njihov vijek trajanja.

Gdje pronaći točne vrijednosti

Preporučeni tlak u gumama proizvođači jasno navode na nekoliko mjesta - u korisničkom priručniku vozila, na B-stupu vozačevih vrata, na naljepnici unutar pretinca za rukavice ili na službenim internetskim stranicama.



Za najpreciznije očitanje tlak u gumama treba provjeravati prije vožnje ili nakon vrlo kratke relacije. Idealni uvjeti su pri vanjskoj temperaturi od oko 20 Celzijevih stupnjeva, jer tada mjerenje daje najtočnije rezultate.