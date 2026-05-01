Tri motora i 1250 km dosega: Ovaj SUV uskoro dolazi na europske ceste

Kineski premium brend Zeekr širi se na globalno tržište, a njegov luksuzni SUV 9X uskoro stiže i u Europu.
Kako je najavio izvršni direktor Geely Auto Groupa Gan Jiayue, izvoz ovog modela počinje u lipnju 2026., najprije na Bliski istok, zatim u središnju Aziju, dok se dolazak na europsko tržište očekuje krajem godine.
Riječ je o jednom od tehnološki najnaprednijih SUV-ova koje je Geely dosad predstavio, a već sada bilježi snažan interes na domaćem tržištu.
Više od 1000 kW i luksuzna pozicija
Zeekr 9X pripada velikim SUV-ovima i u Kini se prodaje po cijeni većoj od oko 64.000 eura, dok prosječna transakcijska cijena doseže približno 68.000 eura.
Model je lansiran u rujnu 2025., a već je isporučeno više od 50.000 primjeraka. Samo u prvom kvartalu 2026. kupcima je isporučeno oko 22.000 vozila, što potvrđuje snažnu potražnju.
Najveća zanimljivost krije se ispod poklopca. Zeekr 9X koristi plug-in hibridni sustav s tri elektromotora i turbobenzinskim motorom, koji zajedno razvijaju čak 1.030 kW snage. Ukupni doseg prema kineskom CLTC ciklusu iznosi oko 1250 kilometara.
Širenje ponude i dolazak još snažnijeg modela
Uz model 9X, Zeekr planira i globalnu ekspanziju modela 8X, koji bi na tržišta izvan Kine trebao stići krajem 2026. i početkom 2027. godine.
Riječ je o još snažnijem modelu, također s tri elektromotora, koji razvija oko 1.381 KS i do 100 km/h ubrzava za svega 2,96 sekundi. Cijena mu se kreće između približno 48.000 i 57.000 eura, ovisno o verziji.
Geely ozbiljno cilja globalno tržište
Širenje Zeekra dio je šire strategije Geelyja, koji planira snažno povećati izvoz. Cilj za 2026. godinu je čak 640.000 prodanih vozila na međunarodnim tržištima, pri čemu Zeekr igra ključnu ulogu u premium segmentu. Osim Europe, model 9X već je potvrđen i za druga tržišta, uključujući Australiju, gdje se očekuje lansiranje krajem 2026. ili početkom 2027. godine.
Podaci pokazuju i rast same marke. Zeekr je u prvom kvartalu 2026. prodao gotovo 60.000 vozila u Kini, što je rast od više od 48 posto u odnosu na godinu ranije.
Dolazak modela 9X u Europu mogao bi dodatno zaoštriti konkurenciju u segmentu luksuznih SUV-ova, posebno s obzirom na kombinaciju snage, dosega i cijene.