Tri motora i 1250 km dosega: Ovaj SUV uskoro dolazi na europske ceste

Kineski premium brend Zeekr širi se na globalno tržište, a njegov luksuzni SUV 9X uskoro stiže i u Europu.

Kako je najavio izvršni direktor Geely Auto Groupa Gan Jiayue, izvoz ovog modela počinje u lipnju 2026., najprije na Bliski istok, zatim u središnju Aziju, dok se dolazak na europsko tržište očekuje krajem godine. Riječ je o jednom od tehnološki najnaprednijih SUV-ova koje je Geely dosad predstavio, a već sada bilježi snažan interes na domaćem tržištu.

Više od 1000 kW i luksuzna pozicija Zeekr 9X pripada velikim SUV-ovima i u Kini se prodaje po cijeni većoj od oko 64.000 eura, dok prosječna transakcijska cijena doseže približno 68.000 eura. Model je lansiran u rujnu 2025., a već je isporučeno više od 50.000 primjeraka. Samo u prvom kvartalu 2026. kupcima je isporučeno oko 22.000 vozila, što potvrđuje snažnu potražnju. Najveća zanimljivost krije se ispod poklopca. Zeekr 9X koristi plug-in hibridni sustav s tri elektromotora i turbobenzinskim motorom, koji zajedno razvijaju čak 1.030 kW snage. Ukupni doseg prema kineskom CLTC ciklusu iznosi oko 1250 kilometara. Širenje ponude i dolazak još snažnijeg modela Uz model 9X, Zeekr planira i globalnu ekspanziju modela 8X, koji bi na tržišta izvan Kine trebao stići krajem 2026. i početkom 2027. godine. Riječ je o još snažnijem modelu, također s tri elektromotora, koji razvija oko 1.381 KS i do 100 km/h ubrzava za svega 2,96 sekundi. Cijena mu se kreće između približno 48.000 i 57.000 eura, ovisno o verziji.