Američki novinar fasciniran Kinezom od 10.000 dolara, oduševio se

Geely EX2 nije automobil koji pokušava impresionirati na prvi pogled. Upravo suprotno – djeluje jednostavno, gotovo skromno, što je i bio prvi dojam američkog novinara koji ga je imao priliku isprobati.

No, kako navodi, već nakon nekoliko kilometara postaje jasno da ovaj model ne želi biti ništa više od onoga što jest – praktičan električni automobil za svaki dan.

U vožnji EX2 ne skriva svoje granice. Ubrzanje je dovoljno za gradske uvjete, ali daleko od sportskog, a maksimalna brzina jasno pokazuje da nije namijenjen autocestama. Ipak, upravo tu leži njegova logika. Kako novinar ističe, automobil je optimiziran za grad, gdje se snalazi sasvim dobro i gdje većina vozača ionako provodi najveći dio vremena.

Jedna od stvari koja ga je najviše iznenadila jest osjećaj prostora u kabini. Unatoč kompaktnim dimenzijama, unutrašnjost djeluje prostranije nego što bi se očekivalo, a raspored je jednostavan i intuitivan. Nema pretjerivanja s luksuzom ni materijalima, ali sve djeluje funkcionalno i dovoljno kvalitetno za svakodnevnu upotrebu.

Cijena veliki adut

Tijekom vožnje posebno dolazi do izražaja koliko je automobil lagan za upravljanje. Volan je mekan, ovjes podešen za udobnost, a cijeli dojam podsjeća na gradske modele kakve poznajemo iz Europe. Drugim riječima, nema iznenađenja – i to je zapravo prednost.

Što se tiče dosega, očekivanja treba postaviti realno. Brojke koje proizvođač navodi odnose se na idealne uvjete, ali u stvarnoj vožnji EX2 i dalje nudi dovoljno autonomije za svakodnevne relacije. Za većinu vozača to znači nekoliko dana vožnje bez potrebe za punjenjem, što je upravo ono što ovaj model cilja.