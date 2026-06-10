Srušen jedan od najvećih mitova o baterijama električnih auta

Strah od degradacije baterije jedan je od najčešćih razloga zbog kojih dio kupaca još uvijek oklijeva prije prelaska na električni automobil. No sve više primjera električnih vozila s velikom kilometražom pokazuje da je taj strah često veći od stvarnog problema.

Električni automobili moderne generacije već su dovoljno dugo na cestama da se može vidjeti kako njihove baterije stare u stvarnim uvjetima. A primjeri Tesli s 200.000, 300.000 pa i više od 400.000 milja pokazuju da visok broj na brojaču kilometara ne znači automatski i bateriju pred kraj života. I nakon stotina tisuća kilometara baterije ostaju upotrebljive InsideEVs donosi niz primjera električnih automobila s vrlo velikom kilometražom koji i dalje koriste originalne baterije i nude sasvim dovoljan doseg za svakodnevnu vožnju. Jedan od njih je trogodišnja Tesla Model 3 s 217.500 milja, odnosno oko 350.000 kilometara. Automobil je korišten kao taksi i često je punjen na brzim punjačima, ali je i dalje pokazivao 88,5 posto kapaciteta baterije te više od 300 milja, odnosno oko 480 kilometara stvarnog dosega. Još ekstremniji primjer dolazi iz Ujedinjenog Kraljevstva, gdje je jedna Tesla Model S prešla oko 430.000 milja, odnosno približno 692.000 kilometara, na originalnoj bateriji i originalnim motorima. Automobil je također korišten kao aerodromski taksi i često se brzo punio, nerijetko do 100 posto. Unatoč tome, izgubio je oko 65 milja u odnosu na prvotno službeno deklarirani doseg. Naravno, nisu svi primjeri jednako dobri. Tesla Model 3 Standard Range Plus iz 2019. s oko 380.000 milja, odnosno više od 611.000 kilometara, i dalje vozi s originalnom baterijom, ali joj je prikazani doseg pao s 240 na 158 milja. To je pad od 34,2 posto, što je značajna degradacija, ali automobil ni tada nije neupotrebljiv. I dalje može služiti za gradske vožnje, odlazak na posao i kraća putovanja.

Nije presudna samo kilometraža Zaključak je da kilometraža sama po sebi ne govori cijelu priču. Na stanje baterije utječe način korištenja - koliko se često puni i prazni, koliko se koristi brzo punjenje, u kakvim klimatskim uvjetima automobil vozi i koliko vremena baterija provodi na vrlo visokom ili vrlo niskom postotku napunjenosti. Davide Giacobbe, suosnivač i direktor tvrtke Voltest, koja se bavi testiranjem baterija električnih automobila za trgovce rabljenim vozilima, za InsideEVs je objasnio da velik broj kilometara povećava mogućnost trošenja baterije jer baterije prolaze kroz cikluse punjenja i pražnjenja, a oni su izravno povezani s kilometražom. Drugim riječima, bateriji ne štete sami kilometri, nego ono što je za njih potrebno - stalno punjenje i pražnjenje, toplinski stres, brzo punjenje i loše navike korištenja. Zato dva električna automobila s istom kilometražom mogu imati potpuno različito stanje baterije. 'Još uvijek možete pronaći dobra i loša iznenađenja, zbog čega preporučujemo testiranje automobila', rekao je Giacobbe.

Jedna od važnih stvari kod električnih automobila jest i to da se najveći pad kapaciteta obično dogodi u prvim godinama korištenja, nakon čega se krivulja degradacije usporava. 'Degradacija ima veći pad na samom početku, u prve dvije do tri godine ili prvih 50.000 milja. Nakon toga krivulja je obično vrlo spora', objasnio je Giacobbe. LFP baterije pokazuju vrlo dobre rezultate Važna je i vrsta baterije. Prema iskustvu Voltesta, LFP baterije, odnosno litij-željezo-fosfatne baterije, dugoročno se zasad pokazuju otpornijima od NMC baterija, koje koriste nikal, mangan i kobalt. Giacobbe navodi da su kod mnogih Tesli s NMC baterijama nakon 200.000 milja nailazili na stanje zdravlja baterije u rasponu od visokih 70 do niskih 80 posto. S druge strane, LFP baterije često su na sličnoj kilometraži i dalje iznad 90 posto. 'To je pozitivno iznenađenje, ali je u skladu s onim što kaže znanost. LFP manje pati ako se češće puni do 100 posto, a čini se da i brzo punjenje manje utječe na zdravlje baterije. To potvrđuju podaci koje prikupljamo', rekao je Giacobbe.