NEVJEROJATNO

Vozač kamiona jurio 156 km/h autocestom, policija otkrila još jedan detalj

N.M.

24.07.2026 u 19:11

Kamion (ilustracija)
Kamion (ilustracija) Izvor: EPA / Autor: WOUTER DE WILDE
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Njemačka policija zaustavila je 25-godišnjeg vozača kamiona koji je autocestom A6 prema Heilbronnu jurio brzinom od čak 156 kilometara na sat.

Na opasnu vožnju policiju je oko 20.45 sati upozorio drugi vozač. Prijavio je kamion s poluprikolicom koji se kretao neuobičajeno velikom brzinom, a navodno ga je u zoni radova prestigao vozeći oko 140 kilometara na sat.

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Policijska patrola ubrzo je sustigla kamion te ga preusmjerila na odmorište Kraichgau. Pregledom podataka iz digitalnog tahografa utvrđeno je da je vozač u jednom trenutku dosegnuo čak 156 kilometara na sat.

Kontrolom je otkriveno i neovlašteno rukovanje tahografom. Kako bi spriječili nastavak vožnje i moguću daljnju manipulaciju uređajem, policajci su 25-godišnjaku oduzeli ključeve kamiona, vozačku dozvolu i vozačku karticu.

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