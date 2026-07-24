Dinamo za 15 milijuna eura prodaje zvijezdu: Čelnici velikana stižu u Zagreb

Kako javljaju Sportske novosti , Lazio još nije poslao službenu ponudu za Sergija Domingueza, ali interes rimskog kluba postaje sve konkretniji. Potencijalni transfer najprije mora dobiti odobrenje čelnih ljudi talijanskog prvoligaša, nakon čega bi trebali započeti završni pregovori.

Direktor Lazija već je boravio u Zagrebu, a uskoro bi ponovno trebao stići u hrvatsku metropolu. Njegov novi dolazak trebao bi poslužiti za završavanje pregovora s Dinamom i pokušaj konačnog dogovora o transferu 21-godišnjeg španjolskog braniča.

Očekuje se da bi posao mogao biti zaključen tijekom sljedećih nekoliko dana, iako u ovom trenutku još ništa nije definitivno dogovoreno. Dominguez je u Dinamo stigao prošlog ljeta za 1,2 milijuna eura, a njegov bivši klub zadržao je i pravo na postotak od buduće prodaje.

Dinamo na zimu odbio PSV

Koliko je njegova vrijednost u međuvremenu porasla najbolje pokazuje ponuda koju je Dinamo dobio tijekom zimskog prijelaznog roka. PSV je tada ponudio osam milijuna eura fiksne odštete te dodatna četiri milijuna kroz bonuse, ali u Maksimiru nisu željeli ni razmatrati prodaju pod tim uvjetima.

Dinamov je plan na Dominguezu, zajedno s bonusima, zaraditi između 15 i 16 milijuna eura. Ostvari li hrvatski prvak zacrtanu cijenu, dolazak mladog Španjolca mogao bi postati jedan od najboljih poslova u klupskoj povijesti.

Dinamo bi tako u samo godinu dana višestruko oplodio ulaganje od 1,2 milijuna eura. Sve upućuje na to da se Dominguezov boravak u Maksimiru približio kraju, ali konačan rasplet ovisit će o novoj rundi pregovora s Lazijem.